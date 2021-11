HIGNFY : Victoria Coren Mitchell applaudie pour le discours de Richard Ratcliffe

Victoria a été remerciée par les fans pour sa mention de la grève de la faim de Richard (Photo: ./BBC/PA)

Victoria Coren Mitchell était de retour à la présidence de Have I Got News For You vendredi soir et a été remerciée par les téléspectateurs pour avoir utilisé sa plate-forme pour attirer l’attention sur la grève de la faim en cours de Richard Ratcliffe.

Ratcliffe, qui en est maintenant au 20e jour de sa manifestation, vise à attirer l’attention sur le fait que sa femme Nazanin Zaghari-Ratcliffe ne peut toujours pas retourner dans sa famille après cinq ans et demi de séparation.

Zaghari-Ratcliffe a été condamnée par un tribunal iranien pour complot contre le régime iranien en 2016, ce qu’elle a toujours nié.

Elle est depuis détenue en Iran et est assignée à résidence à la suite d’une deuxième condamnation et d’un échec en appel.

Le présentateur d’Only Connect a rendu visite à Richard ces derniers jours avec son amie Claudia Winkleman.

Ratcliffe a entamé une grève de la faim le 24 octobre devant le ministère des Affaires étrangères, Victoria évoquant le manque de soutien de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss alors qu’il poursuivait sa protestation.

Elle a montré aux équipes une photo de Truss sur une moto en Thaïlande, avant de leur demander : « Qu’est-ce qu’elle n’a pas photographié en train de faire ?

Claudia Winkleman et Victoria Coren Mitchell alors qu’elles rencontrent et parlent à Richard Ratcliffe (Photo: PA)

« Elle n’a pas été photographiée lorsqu’elle a rencontré Richard Ratcliffe, le mari de Nazanin Zaghari-Ratcliffe », a commencé Victoria.

« Il est en grève de la faim », a pesé le capitaine Ian Hislop avant que Victoria ne poursuive son discours passionné.

Elle a déclaré à propos du ministre des Affaires étrangères: « Elle ne voulait pas qu’il y ait une photo d’elle disant à un homme désespéré, affamé et au cœur brisé qu’elle n’avait encore une fois rien fait pour résoudre le problème.

L’animatrice a été applaudie par les téléspectateurs pour ses commentaires (Photo: BBC)

«Ils disent que nous pouvons persuader la Chine et la Russie de réduire leurs émissions, nous pouvons gérer en dehors de l’Europe.

« Vous ne pouvez pas ramener une femme au foyer dans un avion avec sa famille après six ans et vous ne pouvez même pas descendre de votre moto et expliquer pourquoi », ce à quoi elle a été applaudie par le public du studio.

Ceux qui regardaient à la maison ont également remercié Victoria pour la mention du sort de Ratcliffe, avec un écrit: «Très bien dit @VictoriaCoren. Tenir le Truss pour compte #hignfy.’

Un autre a partagé : » Bravo @VictoriaCoren pour l’utilisation de sa plateforme #hignfy. #FreeNazanin.’

« #HIGNFY bravo @VictoriaCoren pour avoir évoqué la gestion ridiculement mauvaise de #FreeNazaninRatcliffe », a écrit un autre téléspectateur.

Après que de nombreux téléspectateurs aient attiré l’attention de Victoria sur le segment de l’émission, elle a répondu: « Je suis d’accord, j’étais encouragée mais pas surprise de trouver tout le public d’accord.

« J’espère que le ministère des Affaires étrangères comprend : le pays veut que Nazanin soit ramené à la maison. Faites-le.

Have I Got News For You est diffusé le vendredi à partir de 21h30 sur BBC One.

