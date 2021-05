Higuaín est le premier joueur de la semaine de l’Inter Miami en MLS

18/05/2021

À 07:42 CEST

. / New York

L’attaquant international argentin Gonzalo Higuain a été choisi ce lundi comme le Gagnant du prix du joueur de la semaine dans la Professional Soccer League (MLS) des États-Unis, correspondant à la compétition de la cinquième date. Higuaín, qui a réalisé un doublé avec lequel son équipe de l’Inter Miami a battu le FC Cincinnati à domicile 2-3, est devenu le premier joueur de l’histoire de l’équipe à remporter le prix.

En plus d’avoir son premier doublé en MLS, le deuxième but a été celui qui a fait la différence dans le score final en brisant l’égalité (2-2) lorsque la 85e minute du temps réglementaire a été accomplie. Avant, à la 38e minute, avec le score 0-1 en faveur de l’Inter Miami, Higuaín, 33 ans, a reçu une aide de son frère Federico pour marquer 0-2, après avoir battu plusieurs défenseurs et terminé au but. C’était la deuxième fois que les frères Higuaín se combinaient dans un but; l’un des sept seuls groupes de frères de l’histoire de la MLS à faire équipe pour un touché et l’un des deux duos de frères à l’avoir fait deux fois (avec les Colombiens Diego et Yimmi Chará des Portland Timbers).

Le joueur de la semaine MLS est sélectionné chaque semaine pendant la saison régulière par le biais du vote des médias (75%) et des fans (25%).