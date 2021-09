Higuain : « J’ai marqué 26 buts et le Real Madrid a signé Kaka et Benzema »

L’ancien attaquant du Real Madrid Gonzalo Higuain, qui joue maintenant pour l’Inter Miami, a parlé dans une interview pour ESPN et a expliqué comment c’était de jouer pour Los Blancos au cours des premières années de sa carrière en tant que professionnel.

“En principe, je n’allais pas signer pour la première équipe du Real Madrid, ils m’ont acheté mais j’allais jouer pour Castilla. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis entraîné avec l’équipe première et ]puis l’entraîneur]Fabio Capello m’a dit que j’allais rester avec eux. J’ai fait mes débuts avec l’équipe première environ trois ou quatre jours plus tard et j’ai fini par jouer quelques matchs sur l’aile droite », a expliqué Higuain.

L’attaquant argentin a expliqué le genre de « rivalité » qu’il avait avec Karim Benzema pour la place de titulaire.

« C’était une bataille très saine pour la place, mais nous avons dû faire de notre mieux. J’ai marqué 26 buts et puis la fenêtre suivante ils ont signé Kaka et Benzema, puis je me suis demandé combien de buts je devais marquer ! Karim est venu et il a fait de moi un meilleur joueur et j’ai fait de lui un meilleur joueur aussi. C’est un énorme numéro 9 », a ajouté l’attaquant.

Le Real Madrid a finalement choisi de garder Benzema à l’été 2013 tout en vendant Higuain à Napoli. L’attaquant a fait ses preuves et a continué d’être une menace en Serie A, mais Benzema est également devenu une légende du club madrilène et un joueur crucial dans l’équipe qui a réussi pendant de nombreuses années en Ligue des champions.