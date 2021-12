« Hilarant sinon tragique », déclare Subramanian Swamy après que le Centre a abandonné la question du Parlement sur l’incursion chinoise invoquant la sécurité nationale

Le 29 novembre, Subramanian Swamy avait partagé un extrait d’India Today qui affirmait que la Chine avait déployé des régiments de missiles et construisait de nouvelles autoroutes près de l’est du Ladakh.

Le chef du BJP et député de Rajya Sabha, Subramanian Swamy, a déclaré aujourd’hui qu’il était hilarant que le Centre ait choisi de laisser tomber sa question concernant l’incursion chinoise sur le territoire indien, invoquant la sécurité nationale. Swamy avait demandé si les Chinois avaient franchi la ligne de contrôle réel (LAC) ou non. « Il est hilarant sinon tragique pour le Secrétariat de Rajya Sabha de m’informer aujourd’hui que ma question de savoir si les Chinois ont traversé l’ALC au Ladakh, ne peut pas être autorisée en raison de l’intérêt national !!! » a déclaré Swamy dans un tweet.

Il est hilarant sinon tragique pour le Secrétariat de Rajya Sabha de m’informer aujourd’hui que ma question de savoir si les Chinois ont traversé l’ALC au Ladakh, ne peut pas être autorisée « en raison de l’intérêt national » !!! – Subramanian Swamy (@Swamy39) 1er décembre 2021

Cela s’est produit un jour après que le gouvernement a abandonné une question sans étoile à Rajya Sabha du député du Congrès KC Venugopal dans laquelle il avait demandé si les NRI vivant à l’étranger étaient harcelés dans les aéroports et renvoyés, et certains ont même demandé aux autorités de cesser de soutenir l’agitation des agriculteurs. La question a d’abord été admise provisoirement mais a été retirée de la liste finale des questions, a rapporté The Indian Express.

Les articles 47 à 50 du Règlement intérieur et de conduite des affaires du Conseil des États régissent la recevabilité des questions à Rajya Sabha. Lorsqu’une question est admise, elle est envoyée au ministère concerné pour une réponse et après réception des faits du ministère en réponse à la référence faite par le Secrétariat, la question est examinée plus avant. L’admission ou le refus des questions est à la seule discrétion du président.

Swamy a soulevé la question de l’incursion chinoise en territoire indien. Le 26 novembre, Swamy avait tweeté : « L’Hindou à la page 11 contient une citation du porte-parole de la Chine condamnant le général CDS Rawat et déclarant que « les dirigeants des deux pays considèrent que la Chine et l’Inde ne constituent pas une menace l’une pour l’autre ». Vraiment!! La Chine n’est pas une menace !!! Le ‘koi aaya nahin’ de Modi était un engagement envers Xi ? Choquant! » Le gouvernement s’est vu refuser à plusieurs reprises la présence de Chinois à l’intérieur de l’ALC. Le 29 novembre, Subramanian Swamy avait partagé un extrait d’India Today qui affirmait que la Chine avait déployé des régiments de missiles et construisait de nouvelles autoroutes près de l’est du Ladakh.

