Hilaria Baldwin craignait qu’Alec Baldwin ne développe un SSPT après le tournage

Hilaria Baldwin partage ses inquiétudes au sujet de son mari Alec Baldwinl’état émotionnel de après avoir accidentellement abattu le directeur de la photographie Hutchins Halyna sur le tournage de leur film.

L’épouse de la star a fait ses commentaires le samedi 30 octobre dans une rare interview avec le New York Post quelques heures après que l’acteur a parlé pour la première fois devant la caméra de la fusillade mortelle de la semaine dernière, répondant aux questions des paparazzi qui ont suivi le couple et leur six enfants au Vermont, où ils avaient voyagé peu après l’incident.

« J’ai apporté [Alec] ici parce que nous devons pleurer la mort d’Halyna « , a-t-elle dit. » Alec a eu une chose vraiment traumatisante, et j’essaie de limiter le SSPT. «

Elle a poursuivi: « Il a besoin d’espace pour que je puisse prendre soin de lui et de sa santé mentale. C’est une chose terrible qui s’est produite. Alec se sent mal. »

Plus tard dans la journée, Hilaria a posté sur Instagram une photo d’elle tenant la main de son mari, écrivant : « Je t’aime et je suis là. »