Hilaria Baldwin craignait qu’Alec ne développe un SSPT après le tournage de « Rust »

Hilaria Baldwin pense son mari, Alec, développera un trouble de stress post-traumatique après la fusillade qui a prétendu Halyna Hutchins‘ vie… ce qui explique en partie pourquoi ils ont fui New York.

L’épouse de l’acteur a révélé la raison du voyage de leur famille dans le Vermont, affirmant qu’ils avaient besoin de s’éloigner de toute la folie suite à l’accident mortel… NYPost, qui a décroché une interview en tête-à-tête samedi, distincte de leur rencontre avec le pap.

On dirait également qu’elle a été chargée de trouver un endroit solitaire pour eux tous, racontant au magasin qu’elle a conduit « une journée entière » avant de s’installer à Manchester, VT … et avant Alec and co. a fini par la rejoindre. Elle dit qu’ils devaient s’éloigner pour « pleurer la mort d’Halyna ».

Elle a ajouté: « Alec a eu une chose vraiment traumatisante, et j’essaie de limiter le SSPT. »

HB a ensuite comparé la situation d’Alec à celle d’un vétérinaire de guerre ou d’un flic… est venu ici pour le calme. »

Elle a également demandé si son mari agirait à nouveau un jour, et le Post a déclaré qu’elle avait répondu qu’elle « avait bon espoir mais pas certaine ». Hilaria a également déclaré: « Il a besoin d’espace pour que je puisse prendre soin de lui et de sa santé mentale. C’est une chose terrible qui s’est produite. Alec se sent mal. »

Hilaria a également fait écho à quelque chose qu’Alec lui-même a dit à la caméra — que ce genre de chose n’aurait pas dû se produire, et des réglementations plus strictes doivent être mises en place. Elle est clairement aux côtés de son homme, se rendant sur IG après leur week-end mouvementé pour publier une photo de leurs mains entrelacées.

Elle écrit : « Je t’aime et je suis là❤️. »