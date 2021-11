Hilaria Baldwin réfléchit à une «année difficile» dans un article sur le jour de Thanksgiving

Hilaria Baldwin et son mari Alec ont eu une « année difficile » et la mère de six enfants s’est récemment rendue sur Instagram pour y réfléchir dans un article publié le jour de Thanksgiving. Partageant une vidéo de ses enfants « Carmen et Marilu dansant au supermarché », Baldwin a révélé qu’elle n’avait « pas pris de [photos] de toute ma famille aujourd’hui. » Elle a ensuite exprimé à ses abonnés « à quel point elle était reconnaissante » d’avoir leur soutien au cours de cette « année difficile ».

« Je sais pour beaucoup, beaucoup d’entre nous … mais je ne parlerai que par expérience personnelle pour le moment », a poursuivi Baldwin. « Parfois, je ne pensais pas que j’allais m’en sortir. Je veux que vous sachiez à quel point vous m’avez aidé à traverser des luttes assez sombres. Savoir que vous étiez là – un tel réconfort. Oui, mes enfants et mon mari, ma famille et les amis proches ont été inestimables… mais VOUS, je ne peux pas exprimer cela face à face, en raison de la nature des médias sociaux et de la distance que nous sommes tous… JE veux TELLEMENT que vous sachiez et compreniez à quel point Je suis tous les jours pour toi.

Baldwin a ajouté : » Nos discussions et le filet de sécurité de notre communauté me manquent. J’espère qu’un jour nous y retournerons. Une chose que la lutte m’a apprise est de dire » Je t’aime plus « . c’est tout, à mon avis. Alors, je t’aime tellement… de toute mon âme reconnaissante. » Elle a ensuite conclu son article en écrivant : « Joyeux jour de gratitude ».

Il ne fait aucun doute qu’une grande partie de l’année difficile de la famille Baldwin découle de l’implication malheureuse d’Alec dans la mort tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, avec qui il avait travaillé sur le film Rust. Hutchins a été tué sur le tournage de Rust le 21 octobre, après qu’Alec ait tiré avec un pistolet à hélice qui, au départ, n’était pas censé être chargé de balles réelles. En plus de la mort de Hutchins, l’incident a également blessé le réalisateur du film, Joel Souza.

À la suite de l’incident, Baldwin a publié une déclaration sur Twitter et, plus récemment, il a parlé à un groupe de photographes qui enquêtaient sur l’incident. « Une femme est morte », a-t-il déclaré au groupe, selon Deadline. « C’était mon amie. C’était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel, le réalisateur. Nous étions une équipe très, très bien huilée qui tournait un film ensemble et puis ça un événement horrible s’est produit. » La fusillade sur le tournage de Rust fait toujours l’objet d’une enquête et aucune accusation n’a été déposée.