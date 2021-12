Hilaria Baldwin répond à l’entretien émouvant de son mari Alec Baldwin avec une déclaration de soutien

À la suite de l’interview controversée d’Alec Baldwin concernant le tournage accidentel sur le tournage de Rust qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, la star de 30 Rock s’est rendue sur Instagram pour partager son appréciation avec sa femme Hilaria. « Peu importe ce qui m’arrive. Peu importe ce que je souffre. Si je gagne ou perds, n’importe quoi. N’importe quoi. Personne ne peut m’enlever la joie et l’amour que vous m’avez donnés », a écrit Baldwin en identifiant le compte Instagram d’Hilaria. « Ce sont des moments difficiles. Le monde est étouffé par les vapeurs de la haine. Mais vous m’avez donné une raison de vivre. » il a conclu ses articles en écrivant: « Notre vie avec notre famille est tout ce qui m’importe. Rien d’autre. Je vous le dois. »

Vendredi soir, Hilaria a partagé un long post sur Instagram. « Je suis là, je t’aime et je prendrai soin de toi. » Ce sont les seuls mots qui me sont venus lorsque nous avons appris qu’Halyna était décédée », a écrit Hilaria. « Je me souviens avoir répété cette phrase encore et encore. La perte horrible, la torture subie par sa famille et vous, mon mari, avez en quelque sorte mis dans ce cauchemar impensable. Ce moment, gravé dans ma mémoire, les photographes qui vous entourent, au téléphone avec moi, documentant ton agonie. Je ne pouvais pas être près de toi pour te serrer dans mes bras, notre connexion par téléphone, un visuel que le monde peut voir. «

« Notre vie publique en est une qui apporte une grande joie de se connecter avec des gens incroyables et un énorme traumatisme quand il fait noir », a poursuivi Hilaria. « Les opinions et la monétisation de nous deviennent bruyantes et accablantes. J’avais peur que vous vous ouvriez parce que j’ai vu votre esprit brisé, votre santé mentale brisée, votre âme dans une douleur inimaginable. Parfois, je me demande combien un corps, un esprit peut prendre. Je ne veux pas te perdre.

« Tu te connais et tu voulais parler. Je suis fier de toi. On a peur et on s’effondre alors que certains parlent de nous, pour nous, les potins, les complots, TOUTES LES DAMN OPINIONS. , même inventé », a écrit Hilaria. « J’ai perdu ma voix dans ce cyclone géant des médias modernes, des réseaux sociaux et des » informations « . J’ai arrêté de parler à cause de la peur. Vous m’encouragez toujours à parler, à utiliser ma voix, à rester fidèle. Vous aviez raison et continuez de m’inspirer . »

« Vous et moi ne comprenons pas toujours les choses correctement, mais nous avons un grand cœur et nous aimons profondément », a admis Hilaria. « Nous sommes complètement différents de presque toutes les manières possibles, mais nous sommes unis par une profonde compassion. Alec, nous sommes désordonnés, non filtrés et portons nos cœurs, nus, sur nos manches – cela fait de nous des cibles et nous sommes si sensibles que de nous blesser est facile. Autant je veux que la douleur disparaisse, je ne peux pas imaginer être autrement. C’est juste qui nous sommes—et qui nous sommes ensemble. Alors je reviens à, ‘Je suis ici, je je t’aime et je vais prendre soin de toi. Nous honorons Halyna et sa famille. Espérons comprendre comment cela s’est produit et tout ce que nous pouvons faire pour nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. «

« Mon Alec, je suis ici pour guérir toutes tes douleurs que je peux. Je ne vais nulle part. En avant d’être Alec et Hilaria, en désordre, des émotions fortes, mais beaucoup, beaucoup d’amour, jusqu’à la toute fin », a-t-elle conclu . Baldwin a laissé un commentaire d’appréciation sur la publication. « J’ai de la chance. Parfois, cela ne me semble pas ainsi. Mais vous avoir avec notre famille… je suis le gars le plus chanceux sur Terre », a-t-il écrit.