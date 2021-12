Hilaria Baldwin révèle que son mari, Alec, l’a ‘chutée’ pendant l’accouchement

Hilaria Baldwin a révélé lundi que son mari, Alec Baldwin, l’avait « tombée » alors qu’elle était en travail avec l’un des six enfants du couple. Hilaria, 37 ans, a parlé du faux pas paternel sur son histoire Instagram, republiant un article intitulé « Quand mon mari m’a dit de me taire pendant le travail, je savais que notre mariage était terminé » et partageant sa propre histoire sur la naissance de son fils Rafael, maintenant 6.

« Alec m’a fait taire pendant que j’étais en travail avec Rafa… Il était au téléphone ‘Chut ! Peux-tu le garder ?’ » a-t-elle écrit au-dessus de l’article. « Au moment où il l’a dit, il s’est rendu compte qu’il sonnait comme un a- et il s’est recroquevillé », a-t-elle poursuivi. Malgré la chaleur, la mère de six enfants – qui partage également Carmen, 8 ans, Leonardo, 5 ans, Roméo, 3 ans, Eduardo, 1 an et Lucia, 1 an également, avec Alec – « a gardé le mariage » et a plaisanté en disant qu’elle « a continué à avoir 522 bébés après. »

(Photo : Hilaria Baldwin)

« Je vais vous épargner les détails de ma réaction pour l’instant », a-t-elle conclu son histoire Instagram. « Mais cela ne s’est plus jamais produit. » Dans une autre histoire, elle a suggéré qu’Alec « paye pour m’avoir fait taire pendant le travail en nettoyant chaque bouteille de la maison », avant d’écrire: « Je plaisante … Cela n’arrive jamais. Peut-être qu’il peut commencer maintenant. » Dans un autre article, elle a ajouté : « Je ne plaisante pas non plus : Alec, retrousse ces manches et prépare-toi à frotter avec style. » Plus tard dans la journée, Hilaria a partagé une photo d’elle-même en train de pomper du lait maternel tout en mangeant une salade, plaisantant dans la légende : « Afin de faire plus de biberons qu’Alec doit nettoyer, je fais plus de lait … et je fais plusieurs tâches en mangeant le déjeuner … parce que Le temps de maman est limité. »

Malgré les coups espiègles d’Hilaria contre son mari, l’acteur s’est appuyé sur sa femme pour le soutenir après la fusillade fatale de Rust sur le plateau qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins en octobre. Hilaria a révélé la semaine dernière que son mari souffrait du SSPT à cause de l’expérience, le soutenant publiquement avant son interview avec George Stephanopoulos sur ABC. « Mon Alec, je suis ici pour guérir toutes vos douleurs que je peux. Je ne vais nulle part », a-t-elle écrit sur Instagram dans le cadre d’une longue note à son mari de l’époque. « En avant d’être Alec et Hilaria, désordonnés, émotions fortes, mais beaucoup, beaucoup d’amour – jusqu’à la toute fin. »