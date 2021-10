Hilaria Baldwin rompt le silence après l’accident d’Alec

Bien qu’elle soit restée silencieuse après l’accident mortel qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, maintenant, l’experte en yoga a partagé un message court mais direct dans lequel elle pleure la mort du directeur de la photographie et indique clairement qu’elle soutient pleinement son mari.

« Mon cœur est avec Halyna, son mari, son fils, sa famille et ses proches. Et mon Alec, on dit qu’il n’y a pas de mots parce qu’il est impossible d’exprimer le choc et le chagrin d’un accident aussi ragique. Le cœur brisé. Perdu. Je soutiens », a écrit Hilaria sur son Instagram.

Ce n’est pas la première difficulté rencontrée par le couple, il y a quelques années, Hilaria a partagé la perte de son bébé et à cette époque, le mariage a montré qu’ils forment un couple solide et stable qui se soutient dans les moments difficiles.

Sur Alec, Il s’est avéré qu’il s’est consacré à annuler les projets qu’il avait sur la porte car pour l’instant il veut éclaircir et prendre le temps d’assimiler les événements malheureux dans lesquels il a été accidentellement impliqué.