Hilaria Baldwin s’inquiète du bien-être mental d’Alec Baldwin à la suite de la fusillade accidentelle de « Rust »

L’épouse d’Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, craint que son mari ne développe un TSPT après la mort accidentelle par balle le 21 octobre de la directrice de la photographie Halyna Hutchins alors qu’elle tournait son film Rust au Nouveau-Mexique. Baldwin a déchargé une arme à feu dont on lui avait dit qu’elle pouvait être utilisée en toute sécurité, mais elle était chargée et le projectile a frappé Hutchins et le réalisateur Joel Souza. Hutchins est décédé plus tard, tandis que Souza a été libéré peu de temps après avoir été soigné dans un hôpital voisin. Baldwin et sa famille ont passé du temps à Manchester, dans le Vermont, où Baldwin s’est entretenu avec des journalistes samedi. Hilaria s’est également entretenue avec le New York Post séparément plus tard dans la journée.

« J’ai apporté [Alec] ici parce que nous devons pleurer la mort d’Halyna », a déclaré Hilaria au Post. « Alec a eu une chose vraiment traumatisante, et j’essaie de limiter le SSPT. Vous regardez ce qui arrive aux soldats et aux policiers quand quelque chose comme ça arrive, c’est traumatisant. Nous sommes juste venus ici pour le calme. »

Lorsqu’on lui a demandé si Baldwin jouerait à nouveau un jour, Hilaria n’a pas pu le dire. « Il a besoin d’espace pour que je puisse prendre soin de lui et de sa santé mentale », a-t-elle déclaré au Post. « C’est une chose terrible qui s’est produite. Alec se sent mal. » Comme son mari, Hilaria n’a pas voulu commenter les détails de la fusillade pendant que l’enquête du bureau du shérif du comté de Santa Fe se poursuit. « Nous ne savons pas ce qui s’est passé et nous avons les mêmes questions que tout le monde. Nous voulons des réponses plus rapidement que quiconque. Nous devons respecter le processus des autorités », a déclaré Hilaria. « Alec a fait des films avec des armes pendant 40 ans. Rien de tel ne s’est jamais produit. Il ne devrait y avoir aucune probabilité que cela se produise. »

Ce n’était pas la première fois qu’Hilaria commentait la tragédie. Le 25 octobre, elle a publié une déclaration sur sa page Instagram alors que Baldwin était avec la famille de Hutchins. « On dit ‘Il n’y a pas de mots’ parce qu’il est impossible d’exprimer le choc et le chagrin d’un accident aussi tragique, un chagrin, une perte, un soutien », a-t-elle écrit. Samedi, Hilaria a également publié une photo d’elle et des mains de Baldwin verrouillées, ajoutant : « Je t’aime et je suis là. »

Avant qu’Hilaria ne parle au Post samedi, Baldwin a fait ses premiers commentaires devant la caméra depuis la fusillade après que des paparazzi l’aient retrouvé dans le Vermont. Il a dit qu’il doutait que Rust soit un jour achevé et s’est dit « extrêmement intéressé » par la nouvelle discussion sur la limitation des armes à feu sur les plateaux de tournage. Il a également voté pour continuer à coopérer et a appelé Hutchins un ami. « Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit », a déclaré l’acteur, qui était également producteur du projet. « Il y a des accidents fortuits sur les plateaux de tournage de temps en temps, mais rien de tel. C’est un épisode unique sur un milliard. C’est un événement sur un milliard. »

La semaine dernière, une source a déclaré à PEOPLE que Baldwin prévoyait d’annuler ses prochains projets en raison du tournage. La source a déclaré que Baldwin était « hystérique et absolument inconsolable pendant des heures » après la fusillade. Cependant, une autre source a déclaré au Los Angeles Times que Baldwin n’avait pas annulé ses autres projets, il n’est tout simplement pas clair quels sont ses prochains plans. Il a fait un pilote pour ABC avec Kelsey Grammer plus tôt cette année, mais le réseau a transmis le projet.