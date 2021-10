Hilaria Baldwin soutient son mari Alec après qu’il s’est exprimé publiquement sur la fusillade meurtrière de « Rust »

Hilaria Baldwin a partagé son soutien à son mari Alec Baldwin après que l’acteur a parlé publiquement de la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins pour la première fois samedi.

Hilaria a partagé une photo des mains du couple entrelacées sur son Instagram.

« Je t’aime et je suis là », a-t-elle légendé le post.

Hilaria a déclaré au New York Post qu’elle craignait que Baldwin ne développe un trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Alec Baldwin a parlé publiquement pour la première fois de la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins samedi. (Fox News numérique)

« J’ai apporté [Alec] ici parce que nous devons pleurer la mort d’Halyna », a-t-elle déclaré au média. « Alec a eu une chose vraiment traumatisante, et j’essaie de limiter le SSPT. »

« Vous regardez ce qui arrive aux soldats et aux policiers quand quelque chose comme ça arrive, c’est traumatisant. Nous sommes juste venus ici pour le calme. »

Plus tôt samedi, le couple s’est arrêté et a parlé à des photographes du Vermont. Baldwin a révélé qu’il coopère avec la police et leur a parlé tous les jours et a maintenu qu’il ne pouvait pas commenter l’enquête en cours.

ALEC BALDWIN PARLE EN PUBLIC POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE EN COURS SUR LE TOURNAGE DU FILM « RUST »

« C’est une enquête active sur la mort d’une femme, c’était mon amie », a déclaré Baldwin.

« Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit », a-t-il ajouté.

Par la suite, Hilaria a partagé son soutien à Baldwin sur les réseaux sociaux. (Fox News numérique)

Baldwin a déchargé une arme à feu sur le tournage de « Rust » au Nouveau-Mexique le 21 octobre, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. Le directeur adjoint Dave Halls avait déclaré à Baldwin que le pistolet était un « pistolet froid », ce qui signifie « pas chaud » ou déchargé, après que l’armurier Hannah Gutierrez Reed ait placé le pistolet sur un chariot sur le plateau.

Le maître des accessoires Sarah Zachry a également manipulé l’arme avant la fusillade mortelle, selon un mandat de perquisition exécuté par le bureau du shérif de Santa Fe.

« Je t’aime et je suis là », a écrit Hilaria en légende d’une publication sur les réseaux sociaux. (Fox News numérique)

Baldwin a déclaré samedi qu’il était « extrêmement intéressé » à limiter l’utilisation des armes à feu sur le plateau à la suite de l’incident mortel.

« Mais rappelez-vous combien de balles ont été tirées dans des films et des émissions de télévision au cours des 75 dernières années. C’est l’Amérique », a déclaré Baldwin. « Combien de balles ont explosé dans les films et sur les plateaux de télévision auparavant ? Combien, des milliards au cours des 75 dernières années ? Et presque toutes sans incident. mal et c’est cette chose horrible et catastrophique, de nouvelles mesures doivent être prises. Des armes en caoutchouc, des armes en plastique, pas de live — pas de vrais armements sur le plateau. Ce n’est pas à moi de décider. «