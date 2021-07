in

Hilaria (Hillary) Baldwin essaie maintenant de retracer son scandale du début de l’année lorsqu’il a été découvert qu’elle avait menti sur son origine ethnique.

Dans une longue légende Instagram qu’elle a postée sous une photo d’un enfant tenant une photo, elle a affirmé que sa culture est « multi » et « fluide ». Le contrecoup qu’elle a reçu il y a des mois pour avoir menti sur sa naissance en Espagne n’a semblé rien faire car elle essaie maintenant de jouer la carte de base de la victime gaucher.

Baldwin est une instructrice de yoga américaine qui a fondé une chaîne de studios à New York, elle anime également un podcast. La célébrité a affirmé pendant des années qu’elle venait d’Espagne, mais il a été découvert au début de cette année qu’elle ne l’était pas. Elle est en fait née et a grandi à Boston, Massachusetts.

Comme si sa folie n’avait pas déjà été prouvée, elle s’est rendue sur Instagram jeudi pour accentuer davantage ce que nous savions déjà, elle est folle.

Dans une longue publication sur Instagram, elle a écrit sur la façon dont elle rendait visite à sa famille et ils ont eu une conversation sur «l’appartenance» et sur la façon dont ses parents l’ont élevée avec «deux cultures». Elle a en outre écrit qu’elle avait un “vrai sentiment d’appartenance aux deux” et “quand vous êtes multi, il peut être difficile d’appartenir”.

Cela ne nie toujours pas le fait que vous ayez menti sur votre héritage, Hillary.

Elle n’a évidemment pas appris sa leçon sur le mensonge parce que Baldwin a poursuivi la diatribe en disant: “Nous pouvons tous organiser nos expressions individuelles de nos cultures, langues, qui nous aimons, ce en quoi nous croyons, comment nous nous habillons, nous présentons.”

“Nous devons normaliser le fait que nous sommes tous uniques – notre culture, nos langues, nos orientations sexuelles, nos religions, nos convictions politiques sont AUTORISÉES À ÊTRE FLUIDE”, a écrit l’experte en bien-être et instructrice de yoga de 37 ans, indiquant qu’elle pourrait traverser sa crise de la quarantaine tôt.

Folie. Je peux juste voir les gauchistes utiliser ce message pour affirmer que «la culture n’est pas binaire» – comme si nous avions besoin de plus de folie dans ce monde.

La femme dérangée d’Alec Baldwin a alors sorti la carte de victime.

Cela fait des mois qu’elle a été découverte, mais elle ne semble pas essayer de défendre ses mensonges.

« Les gens essaieront de trouver une raison pour vous invalider, donc leurs attaques semblent justifiées à leurs yeux », a-t-elle écrit. “Ils peuvent haïr, se moquer et avoir honte, parce que vous l’avez” demandé “par votre audace d’être vous.”

Déclaration assez forte pour quelqu’un qui se moquait en fait de ne pas être son “vrai moi”.

Peut-être que si elle attirait l’attention de son mari, elle ne le demanderait pas à des étrangers sur les réseaux sociaux. Accroche-toi, Alec.