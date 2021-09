Hilarie Burton révèle le tatouage qu’elle s’est fait en l’honneur de Willie Garson

Hilarie Burton partage la manière spéciale qu’elle honorera à jamais Willie Garson.

Moins d’un jour après le décès inattendu de l’acteur de Sex and the City à l’âge de 57 ans, Hilarie s’est rendue sur Instagram pour rendre un hommage émouvant à son amie de longue date et ancienne co-star de White Collar.

“Mon téléphone ne s’est pas arrêté”, a commencé la légende de l’actrice de One Tree Hill en septembre. 22. “Amis. Collègues. De parfaits inconnus. Le monde sait que @ willie.garson a été un acteur clé dans ma vie.”

Avant la mort de l’acteur, Hilarie a révélé qu’elle avait un tatouage dédié à Willie et l’une de ses phrases les plus attachantes : Calmez-vous.

“Il vous ferait le plus grand compliment du monde”, a-t-elle expliqué. “Dites-vous que vous étiez la plus intelligente ou la plus jolie ou la plus talentueuse ou que votre livre / spectacle / recette / charité, etc. comptait et avait de la valeur. Et juste comme vous rougiriez, il le tempèrerait avec ‘d’accord, calme-toi ! ‘”