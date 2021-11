Hilary Duff a percé les oreilles de son bébé et espère qu’ils la critiqueront, annule ça. Ok, ne l’annulez pas mais laissez-les tomber sur elle pour la critiquer et la traiter de « mauvaise mère » « Agresseur d’enfants! »

La star de Younger a posté une story Instagram ce dimanche 7 novembre, révélant qu’elle avait percé les oreilles de son bébé de 7 mois, Mae James Bair pour lui mettre des boucles d’oreilles, Hil a montré une photo de sa précieuse petite fille avec des vrilles, rapporte E ! Nouvelles. Qu’il est beau ton bébé !

Hilary – qui avait déjà été fortement critiquée pour avoir fait de même avec sa fille Banks Violet – a anticipé les critiques pour sa décision et les appelle elle-même dans la légende.

« Oui! Je lui ai percé les oreilles aujourd’hui. J’ai hâte qu’Internet me traite à nouveau d’agresseur d’enfants… » « Vamus. »

Plus tôt cette année, Hilary a parlé de recevoir des critiques pour ce qu’elle fait avec ses enfants (la honte de maman) et comment cela l’affecte parfois mentalement.

« Je pense que c’est assez difficile, en fait », a-t-elle déclaré à Yahoo Life en février. « J’étais tellement habituée à esquiver les commentaires et les critiques que je ne m’en rends même pas compte. C’est comme si tu as la peau épaisse et tu ne remarques pas à quel point ils t’affectent vraiment. » «Je ne commente pas comme ça dans les messages des autres, donc je ne le comprends pas, mais je suppose que c’est juste un besoin d’attention ou autre. C’est difficile de ne pas le prendre personnellement. »

Et comment elle gère les critiques, Hilary a appris à voir toute la perspective.

« Au début, je veux être sur la défensive, mais quand je le vois plus largement, c’est comme je pense, c’est juste une personne, ce n’est pas que tout le monde pense la même chose. Cela n’a vraiment pas d’importance. Cette personne est comme un gangster du clavier qui a juste besoin d’être entendu et vu. »

Hilary a déjà été critiquée sur les réseaux pour des choses qu’elle publie ou fait avec ses enfants, par exemple, celle des boucles d’oreilles des petites filles, que l’on sort toujours en criant que c’est de la « maltraitance » OMG ! Comment peux-tu faire ça au pauvre bébé ! MONSTRE!!! Madame… Tais-toi ! Asseyez-vous, occupez-vous de vos enfants, au lieu d’écrire des bêtises sur Internet. Le bébé ne sait même pas qu’ils lui ont mis des vrilles, s’il vous plaît ! Ou comme quand Hil a publié cette photo où elle a donné un bisou à son petit garçon et ils sont tombés sur lui parce que c’était « inapproprié » … wtf? Que voient les gens ? Sale esprits tordus !

Peu importe! Hilary Duff a percé les oreilles de son bébé et espère qu’elle sera critiquée, qu’Internet l’annulera. MOINS D’ALLER ! (MDR!)

Le bébé semble dire .. et alors ? MIGNONNE!