Hilary Duff animera cette partie du Bachelor : voir le premier aperçu

Devenir hôte invité sur The Bachelor ? Hilary Duff dit : « Pourquoi pas ? »

L’actrice de How I Met Your Father rejoindra l’acteur principal Écharde Clayton alors qu’il cherche l’amour lors de son tout premier rendez-vous de groupe de la saison dans l’épisode de la semaine prochaine de The Bachelor, qui sera diffusé le lundi 10 janvier.

Dans le cadre de l’activité de rendez-vous de groupe, Hilary fera appel à « l’aide des dames pour organiser une fête d’anniversaire de rêve à Beverly Hills », selon le synopsis de l’épisode.

Cependant, la planification de la fête a son propre tour dramatique « quand une femme est plus intéressée à passer du temps avec Clayton qu’avec les enfants », ce qui fait que les autres ont « des sentiments forts à partager » à propos de l’expérience.

Mais Hilary ne sera pas la seule amie célèbre à venir aider Clayton dans sa quête pour trouver le véritable amour. L’ancien footballeur a également fait appel à l’humoriste et écrivain Ziwe, qui l’accompagnera lors du deuxième rendez-vous de groupe de l’épisode et l’aidera à repérer les drapeaux rouges de ses prétendants potentiels avant qu’il ne se mette à genoux.