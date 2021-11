Hilary Duff annonce la date de sortie de How I Met Your Father | Instagram

Le célèbre actrice et la femme d’affaires Hilary Duff ont finalement annoncé la date de sortie de la nouvelle série de Comment j’ai rencontré ton père avec une vidéo amusante qu’il a partagée sur ses différents réseaux sociaux.

De plus, le casting de la série a demandé aux utilisateurs des réseaux sociaux d' »attendre » pour connaître la date de première.

Après avoir été un temps absente du monde de la télévision et de la musique, Hilary Duff revient pour jouer dans la série How I Met Your Father, une variante qui promet d’être un spin-off de la célèbre production de 2005, How I Met Your Mother. .

Et pour célébrer le fait que le projet de la chanteuse a déjà une date de sortie, le casting a réalisé une vidéo amusante pour en faire la promotion.

Le spin-off, créé par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, espère réintroduire le public dans la même formule qui a fait le succès de la série originale, en utilisant la même ressource narrative que son prédécesseur, dans laquelle le personnage de Duff apparaît racontant les événements passés. à son fils.

À travers une vidéo amusante sur le compte officiel de la série, Hilary Duff et le reste du casting composé de Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma, ont annoncé d’une manière différente quand la date serait la première de le projet Hulu.

Le casting de la nouvelle série a annoncé la date disant au public d' »attendre », tandis que les visages des protagonistes défilaient dans la vidéo, jusqu’à ce qu’il soit finalement montré que How I Met Your Father sortira le 18 janvier 2022.

Le fait de demander au public d’attendre la date n’est pas seulement une tactique pour créer plus d’attente mais aussi une référence claire à la célèbre série originale, puisque l’un des personnages du gang, Barney Stinson utilisait fréquemment cette expression pour faire tout. sortes d’annonces, au point de devenir un slogan pour lui.

En fait, cette phrase était si populaire dans la série principale que le nom du fils de l’un des couples principaux était Marvin « Attendez-le » Eriksen Aldrin en l’honneur du slogan du personnage.

Il convient de noter que malgré le fait que How I Met Your Father n’est pas encore sorti, Hilary Duff et le reste du casting ont des chaussures extrêmement larges à remplir, car la série originale est considérée comme l’une des plus réussies de ces dernières années. , avec un total de 91 nominations et 21 récompenses à son actif.