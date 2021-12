Hilary Duff cherche l’amour dans la bande-annonce de How I Met Your Father, de Hulu

Hilary Duff a été vue dans la première bande-annonce de la série How I Met Your Father, un titre inspiré de la série à succès How I Met Your Mother, qui sortira sur la plateforme de streaming Hulu en janvier 2022.

La série, qui se déroule en 2022, racontera l’histoire de Sophie, qui dans la trentaine se lance à la recherche du véritable amour à New York avec l’aide d’applications de rencontres comme Tinder.

Kim Catrall, actrice de Sex and the city, incarnera la version adulte de Sophie, le personnage principal, tandis que la chanteuse Hilary Duff se chargera d’interpréter la version jeune de celle-ci.

En plus de Catrall et Duff, le casting de cette série se compose de Francia Raisa dans le rôle de Valentina, Suraj Sharma dans le rôle de Sid, Tien Tran dans le rôle d’Ellen, Chris Lowell dans le rôle de Jesse et Tom Ainsley dans le rôle de Charlie. Avec eux, interpréteront également Daniel Augustin, Josh Peck et Ashley Reyes.

La première saison de How I Met Your Father comprendra dix épisodes, dans lesquels les créateurs de la série CBS originale collaboreront. La première de ce titre est prévue pour le 18 janvier prochain.

