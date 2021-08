Hilary Duff détaille les symptômes après un test positif pour la variante Delta

Hilary Duff pourrait utiliser un bol ou deux de soupe poulet et nouilles.

Le vendredi 20 août, l’actrice de Lizzie McGuire a partagé sur ses histoires Instagram qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus. La mère de trois enfants a légendé une photo d’elle au lit : “Ce delta… c’est une petite garce. Symptômes : mal de tête. Pas de goût ni d’odeur. Pression des sinus. Brouillard cérébral.”

Alors que la star de 33 ans ne se sent pas comme d’habitude, elle a noté qu’elle était “heureuse d’être vaxxée”.

Le problème de santé d’Hilary vient après qu’elle, France Raïsa, Chris Lowell, Tom ainsley, Tien Tran et Sourate Sharma a commencé à filmer le spin-off de How I Met Your Mother, How I Met Your Father. ET! News a contacté Hulu pour commentaires.

Avec Hilary sous le temps, il semble mari Matthieu Koma garde les enfants bien occupés. Aux petites heures du vendredi matin, il a partagé une photo de sa fille Banques Violet Bair posant en costume de princesse, avant de partager une photo de leur plus jeune, Mae James Bair, manger de la nourriture pour bébé.