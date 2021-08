Avec une nouvelle variante de COVID-19 sur les lieux, de plus en plus de personnes sont testées positives pour le virus. Même les personnes vaccinées connaissent des cas révolutionnaires à cause de la variante Delta. Malheureusement, How I Met Your Father’s Hilary Duff est maintenant l’une des dernières célébrités à avoir été testée positive pour le virus, et la nouvelle arrive juste au moment où la production commençait à peine sur la prochaine série dérivée.