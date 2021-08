Hilary Duff a salué l’efficacité du vaccin COVID-19 après avoir révélé qu’elle avait contracté la variante Delta. Duff a partagé la nouvelle sur son histoire Instagram, révélant que ses symptômes n’étaient pas une blague. “Ce delta… elle est un peu salope”, a écrit Duff. “Symptômes : mal de tête. Absence de goût ou d’odeur. Pression des sinus. Brouillard cérébral.” Cependant, sa maladie aurait pu être bien pire si elle n’avait pas reçu ses vaccins, alors elle a noté qu’elle était “heureuse d’être vaxxée” dans son poste.

Cette crise sanitaire fait suite à l’annonce de Duff que son prochain spin-off de How I Met Your Mother, How I Met Your Father, avait commencé à tourner. Duff a partagé une photo du tournage mercredi, et la star de Younger avait l’air ravie de se lancer dans le nouveau projet, écrivant “Qui est prêt pour nous ??? Nous étions peut-être assis ou non devant l’appartement d’une certaine personne…” aux côtés une photo avec ses camarades de casting Francia Raisa, Chris Lowell, Suraj Sharma, Tien Tran, Tom Ainsley et Brandon Micheal Hall.

Dans Comment j’ai rencontré votre père, Duff joue le rôle de Sophie, une femme qui se souvient de la façon dont elle a rencontré le père de son fils, par The Wrap, l’histoire remonte à 2021, lorsque Sophie et ses amis vivaient leur vie de manière amusante et libre, découvrant qui ils sont et ce qu’ils veulent dans la vie tout en cherchant la romance à une époque où les applications de rencontres sont la forme la plus courante de trouver l’amour. Lowell joue Jesse, l’un des amis de Sophie. Le personnage est décrit comme “intelligent, avec un peu d’avantage” et “cynique à propos de l’amour”. Jesse est un musicien en herbe dont le travail quotidien est d’être chauffeur Uber, et il est colocataire avec son meilleur ami, le propriétaire de bar optimiste Sid (Sharma).

Duff a exprimé son enthousiasme pour le projet dans une interview avec The Jess Cagle Show de SiriusXM, bien qu’elle ait gardé vague sur la façon dont il serait lié à la série originale et si l’un des membres de la distribution originale apparaîtrait. “Je veux dire, le script était tellement bon”, s’est exclamé Duff. “J’ai littéralement appelé et je me suis dit:” S’il vous plaît, oui, s’il vous plaît, demandez-leur de me choisir. ” Je ne veux pas tout dévoiler et le script est définitivement en train d’être légèrement modifié. Mais c’est lié et, vous savez, j’espère que nous aurons des apparitions amusantes d’invités de la distribution originale. “

Les créateurs de How I Met Your Mother, Carter Bays et Craig Thomas, ont signé en tant que producteurs exécutifs de la nouvelle série, avec Isaac Aptaker et Elizabeth Berger embauchés pour écrire la comédie en 10 épisodes. Duff servira de producteur sur How I Met Your Father, et 20th Television, le même studio derrière la série originale, servira de studio de production. L’émission utilisera également le même style de tournage à plusieurs et à une seule caméra utilisé sur How I Met Your Mother.