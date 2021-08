Hilary Duff jouera dans le spin-off de HIMYM “How I Met your Father”

Comme HIMYM, How I Met Your Father sera réalisé par le réalisateur Pam fryman, qui a récemment parlé au Hollywood Reporter de son enthousiasme à l’idée de démarrer ce nouveau projet. “Je suis tellement excité de retourner dans ce monde avec lequel j’aime tant Carter et Craig. Et j’ai été fan de Isaac, Elizabeth et Hilary de loin, et je suis ravi d’avoir maintenant une place au premier rang pour son talent. Je me sens très chanceux de faire partie de cela », a avoué le réalisateur.

Fryman réalisé 196 des 208 chapitres de la série originale de la main des créateurs, Carter Bays et Craig Thomas, qui reprennent également leurs postes pour le spin off, ainsi que les showrunners, Isaac preneur Oui Elisabeth Berger. Hilary sera également productrice.