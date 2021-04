Hilary Duff jouera dans le spin-off How I Met Your Mother

Il n’est pas encore clair si cette histoire sera liée de quelque manière que ce soit à l’original de 2005. En fait, les créateurs de l’original, Carter Bays et Craig Thomas, participent au spin-off en tant que producteurs exécutifs. De plus, les showrunners de This Is Us travailleront également sur cette version produite par Hulu.

Comment j’ai rencontré votre mère (IMDb)

“J’ai été incroyablement chanceux dans ma carrière de jouer des personnages merveilleux et j’ai vraiment hâte de jouer le rôle de Sophie”, a déclaré Duff.En tant que grand fan de ‘How I Met Your Mother’, je me sens honoré et même un peu nerveux que Carter et Craig me confient la suite de leur bébé », a décrit la protagoniste de Lizzie McGuire aux infos.