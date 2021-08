Hilary Duff partage le poème que son fils Luca a écrit et lu à son mariage

in

Hilary Duff se sent nostalgique d’un de ses fils Luca Comrieles moments les plus doux alors qu’elle se soigne pour retrouver la santé.

Le samedi 21 août, la star de 33 ans de la prochaine série How I Met Your Father, qui se remet actuellement d’une infection percée de COVID-19, a partagé sur son histoire Instagram une publication de son mari Matthieu Koma publié montrant un poème manuscrit encadré que son fils a écrit et lu sur leur nouvelle famille recomposée lors du mariage du couple en 2019 alors qu’il avait 7 ans.

Luca, maintenant 9 ans et dont le père est l’ex-mari d’Hilary Mike comique, a écrit : ” Notre famille est une galaxie, tirant à travers le cosmos, mes rêves magiques [sic]. dans le cœur de ma famille et l’amour brillant dans les âmes (brit électrique zoomant quand nous jouons au tag) [sic]. Sœur tirant sur moi le matin en attendant que je souris. Je suis ton exemple… Je vais te défendre, te protéger. Rêve toujours avec toi.”

Hilary et Matthew se sont mariés lors d’un mariage intime aux chandelles dans l’arrière-cour de leur maison de Beverly Hills en décembre 2019. Dans une interview en couverture du numéro d’avril 2020 du magazine Parents, l’actrice a précédemment déclaré que Luca avait lu un poème original lors de la cérémonie.