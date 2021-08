How I Met Your Father marquera la première série d’Hilary Duff post-Younger, qui a mis fin à ses sept saisons plus tôt cette année sur Hulu et Paramount + (bien qu’elle soit toujours diffusée sur TV Land). Et ici, Duff peut être vue avec ses nouvelles co-stars, dont Francia Raisa, Chris Lowell, Tom Ainsley, Suraj Sharma, Brandon Michael Hall et Tien Tran. Tout le monde brandit des scripts, donc nous ne pouvons qu’imaginer ce qu’il y a sur ces pages.