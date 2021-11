Il est temps de danser « With Love ».

Depuis des mois, les utilisateurs de TikTok imitent la danse désormais emblématique Hilary Duff déjà joué sur Aujourd’hui en 2007. Et bien que ces clips aient amusé les masses, rien ne se comparera jamais à voir la danse telle que l’a fait l’actrice Lizzie McGuire elle-même.

Ainsi, après beaucoup de harcèlement, la mère de trois enfants a acquiescé aux demandes de ses fans. Le lundi 15 novembre, Hilary a sous-titré son TikTok : « Je peux donc arrêter de recevoir [texts] à propos de ça….[peace sign emoji]. «

Elle a habilement agité les bras et dansé dans une paire de jeans bleus et un T-shirt blanc, transportant les gens à l’époque où elle faisait la promotion de son album Dignity. De plus, elle a joué avec la quantité d’énergie appropriée – c’est-à-dire pas beaucoup ! – En plaisantant dans sa légende, « aussi… .. j’ai fumé… .et c’était un peu une journée à 12%. »

Comme prévu, ses followers, y compris Ashley Tisdale et Jenna Dewan, s’est déchaîné. La star de Step Up a écrit « Amazing » et tout ce qu’Ashley a pu dire était « YESSSSS ».