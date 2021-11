Hilary Duff, Vanessa Bryant et d’autres éblouissent à l’événement Baby2Baby

Lumières, appareil photo, mode !

Le samedi 13 novembre, les stars les plus grandes et les plus brillantes d’Hollywood ont apporté le faste et le glamour pour célébrer une bonne cause : le gala des 10 ans de Baby2Baby. L’organisation à but non lucratif, qui fournit des ressources et des éléments essentiels aux enfants vivant dans la pauvreté, a organisé l’événement à West Hollywood, en Californie.

Les vedettes, en particulier celles qui ont travaillé avec Baby2Baby dans le passé, sont sorties dans leurs plus beaux atours pour marquer l’occasion spéciale.

Exemple concret ? Hilary Duff illuminait la pièce dans une robe rose vif éblouissante d’Osman, qui comportait un décolleté plongeant, des manches dramatiques et une fente à la cuisse. La star de How I Met Your Father a brillé sur le tapis rouge avec les paillettes aveuglantes de sa robe, ses bijoux Rahaminov Diamonds et son rouge à lèvres rose vif.

« @ baby2baby, vos efforts inlassables, votre gentillesse et votre amour vont au-delà des mots », a écrit Hilary en partie sur Instagram.

Kerry Washington a adopté une approche similaire à celle de l’ancienne star de Disney Channel et portait une robe Prada de couleur blush ornée de bijoux en argent. Elle a parfaitement résumé son look sur Instagram, partageant : « Saturday night sparkle ».