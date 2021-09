Hilary Mantel s’en prend à Raab au sujet de l’Afghanistan « Cromwell ne partirait pas en vacances ! » | Politique | Nouvelles

in

Dame Hilary Mantel a été interviewée par Andrew Marr après avoir écrit plusieurs livres sur Oliver Cromwell et fait des comparaisons entre l’homme d’État historique et les personnalités politiques d’aujourd’hui. Parmi eux, Dame Mantel a déclaré que l’ancien conseiller de Downing Street, Dominic Cummings, aimait se présenter comme un “étranger” comme Cromwell et était capable de faire évoluer la hiérarchie en réalisant où se trouvait vraiment le pouvoir. Mais Dame Mantel a été moins que gentille avec le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab après avoir déclaré que Cromwell ne serait pas parti en vacances pendant une crise internationale.

En 2009, Dame Mantel a publié “Wolf Hall” qui racontait l’ascension d’Oliver Cromwell au pouvoir.

Elle a déclaré à M. Marr: «Cromwell était un politicien.

“C’était le genre d’homme qui était assez rare à n’importe quelle époque, peut-être dans n’importe quel domaine, parce que c’était quelqu’un qui était vraiment un grand homme, mais il savait aussi prendre soin de tous les détails.

« Il privilégiait la compétence et la transformation de l’information en connaissance.

M. Marr a accepté et a déclaré que Cromwell était un type de personne rare que l’on ne voit pas dans la Grande-Bretagne contemporaine.

Elle a ajouté : « Il ne serait pas parti en vacances pendant une crise internationale. Pouvez-vous imaginer le cardinal Wolsey partir en vacances ?

Le couple a ri avec Dame Mantel établissant également des liens avec Dominic Cummings et Cromwell.

L’auteur de Wolf Hall a souvent critiqué la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE et a déclaré au journal italien La Repubblica qu’elle espérait obtenir la nationalité irlandaise afin de pouvoir quitter le Royaume-Uni.

Elle a également déclaré qu’elle était “déroutée” par la popularité de la famille royale et pensait que le Premier ministre Boris Johnson “ne devrait pas être dans la vie publique”.

“Elle a également affirmé que la rhétorique de l’immigration du ministre de l’Intérieur Priti Patel était le ” côté le plus laid de la nouvelle ” Grande-Bretagne mondiale ” après le Brexit “.

Le Daily Express a publié un sondage demandant aux lecteurs ce qu’ils pensaient des commentaires de Dame Mantel.

L’un d’eux a déclaré: “Mantel déteste la monarchie, déteste le Brexit, alors elle devrait déménager ailleurs dès que possible et nous pourrions alors nous épargner ses pleurnicheries et ses pleurnicheries.

“C’est drôle comme elle était heureuse d’accepter une Damehood, cependant.”

Un autre a carrément observé: «Le Royaume-Uni EST EUROPÉEN, vous wombez. Nous avons voté pour la sortie de l’UE.”

L’homme de 69 ans né dans le Derbyshire, dont les deux parents étaient irlandais, a déclaré à La Repubblica: “Je ne veux pas penser que les gens sont naturellement serviles et apprécient réellement les inégalités, même si je comprends qu’ils préfèrent le changement à la continuité.

« Je pourrais mieux respirer dans une république, et je pourrais peut-être m’arranger.

“J’espère renouer avec l’histoire de ma famille et devenir un citoyen irlandais.”