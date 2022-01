Hilary Swank pleure la mort de son père Stephen avec un hommage émouvant

Dans son hommage à son père, Hilary a écrit : « Mais dans cette perte physique, aussi dévastatrice soit-elle, j’ai été éveillée au vrai sens de la vie à nouveau. Cela m’a aidé à mieux comprendre le cercle de la vie et d’où nous venons et d’où nous retournons, ce qui m’a reconnecté à mon vrai moi. Cela m’a aidé à pardonner, à dépasser les choses qui me retiennent, quelle que soit la forme qui prend chaque jour. En plus d’être profondément connecté à la Source ultime et donc , mon père, toujours. »

« Cette dernière année, j’espère que quelles que soient les épreuves et les tribulations que vous avez tous eues au cours de votre parcours de vie, vous vous rapprocherez de votre essence la plus vraie et vous aideront à vous guider vers cette nouvelle année avec les bénédictions dont vous avez le plus besoin. Nous sommes tous dans le même bateau », a-t-elle poursuivi. , faisant référence à la pandémie de COVID-19 qui a duré presque deux ans. « Je vous aime tous et je suis reconnaissant pour cette communauté. Paix et beaucoup de bénédictions à vous, sous toutes les formes qu’elles puissent prendre. #HappyNewYear #ILoveYouDad #Forever »