Hilfiger lance la campagne mondiale « Passez le micro » – WWD

Tommy Hilfiger promeut l’idée que chacun a le pouvoir d’influencer et de changer le monde parce que les voix en disent long.

Dans sa nouvelle campagne publicitaire d’automne, intitulée « Pass the Mic », la société présente un groupe de talents divers qui stimulent la participation de leurs communautés grâce à des activations numériques, encourageant les abonnés à soumettre des messages audio directs sur Instagram de Hilfiger. La campagne est lancée aujourd’hui.

“Chaque voix a le pouvoir d’éclairer le monde”, a déclaré Tommy Hilfiger. « Nous sommes littéralement en train de « Passer le micro », d’abord aux voix sélectionnées, puis à notre public mondial, afin de provoquer un changement significatif et durable. Je suis fier que notre collection automne 2021 soit représentée par un groupe aussi incroyable et diversifié qui partage sa voix sur notre plateforme. »

Yara Shahidi, Anthony Ramos, Jack Harlow, Wizkid, Kim Soo-Hyun et DJ Cassidy font partie des voix de la campagne. L’activation du consommateur se met en marche alors que chaque talent demande : Qu’est-ce qui vous inspire pour faire la différence ? Que diriez-vous si le monde vous écoutait ? Qu’est-ce qui vous pousse vers le futur ? Qu’est-ce que tu as à dire?

Grâce à une série de publications sur Instagram et d’articles sur le compte Hilfiger, le public est encouragé à répondre à ces questions par message direct, en engageant un dialogue direct avec la marque.

Le talent parle de sujets tels que la confiance, la communauté, l’engagement et le changement.

Shahidi, l’actrice, productrice et étudiante à l’université Harvard, parle de Confidence. « Je suis le ‘l’ de la lumière. Je suis la raison pour laquelle l’avenir est si brillant. Ramos, le chanteur et star du prochain “Transformers: Rise of the Beats”, met en avant Community. “Nous changeons le monde en repensant qui nous sommes, mais sans jamais oublier d’où nous venons”, a déclaré Ramos. Le rappeur Harlow explore l’engagement. “Les mots ne veulent rien dire s’ils ne sont pas bien dits.” Wizkid, l’auteur-compositeur-interprète né Ayodeji Balogun, aborde le thème du Personnage. « Combien d’essais ? Et tu te lèves quand même », a-t-il dit. Soo-Hyun, connu pour ses rôles dans des séries télévisées et des films populaires, parle du changement. “Notre petit mouvement vers l’avenir fait de belles vagues et change le monde”, a-t-il déclaré. Cassidy, le DJ qui a créé la série « Pass the Mic », qui réunit des icônes musicales en faisant passer le micro de maison en maison, a déclaré : « Passez le micro et partagez votre lumière. Chaque personne, chaque voix peut changer le monde. Alors, qu’avez-vous à dire ?”

La campagne apparaîtra sur Tommy.com et à travers des publications organiques des canaux Instagram, Facebook et Snapchat de Hilfiger. Les vidéos de la campagne seront utilisées comme activation numérique et promotions médiatiques payantes en Amérique du Nord et en Europe sur Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube.

Mardi, les activations audio apparaîtront dans le monde entier dans les publications organiques sur Facebook et Instagram. À partir de mercredi, les activations sont mises en ligne lorsque tous les talents de la campagne se rendent sur leur compte Instagram personnel pour poser des questions à leur public, les amenant à répondre par message direct sur le compte Instagram de Hilfiger. Des vidéos individuelles de chaque talent de campagne seront lancées sur Snapchat en Amérique du Nord et sur Instagram et Facebook en Europe. Les influenceurs régionaux augmenteront la notoriété de la campagne sur leurs propres canaux, à partir du 25 septembre.

Côté vêtements, la campagne « Pass the Mic » présente la collection Tommy Hilfiger automne 2021 aux côtés de pièces issues des archives de la marque.

POUR PLUS D’HISTOIRES :

Martijn Hagman, PDG Tommy Hilfiger Global et PVH Europe, parle des défis et des avantages de la numérisation

Tommy Hilfiger conclut des partenariats clés pour faire progresser les communautés sous-représentées dans la mode

Tommy Hilfiger à 35 ans : toujours emballé et prêt à partir