Hill Aide dit qu’il est toujours prêt à combattre les futurs émeutiers

Un haut responsable du Congrès a déclaré qu’il se retrouve régulièrement à sonder son bureau à la recherche d’articles avec lesquels il peut se défendre lors de la « prochaine » émeute du Capitole.

Avant le premier anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, qui a brièvement empêché les législateurs de certifier les résultats des élections de 2020, Business Insider s’est entretenu avec un certain nombre de membres du personnel.

Certains membres du personnel se sont souvenus de s’être sentis vulnérables l’année dernière alors que le bâtiment avait été pris d’assaut par une foule, à la suite d’un rassemblement organisé par l’ancien président Donald Trump.

L’un d’eux, qui n’a pas été nommé, mais qui travaillerait pour un démocrate du Congrès, a prédit qu’il y aurait une autre émeute. Il a dit au point de vente qu’il serait prêt à s’armer la prochaine fois.

« Il est malheureux que nous devions maintenant tenir compte de notre propre sécurité personnelle, et j’ai certainement des plans sur ce que je peux utiliser au bureau pour me frayer un chemin la prochaine fois… et il y aura une prochaine fois », a déclaré l’homme. le point de vente jeudi. « Je ne laisserai pas ces salauds m’empêcher de faire mon travail. »

Le membre du personnel qui a parlé à Business Insider n’était pas le seul membre du personnel de Capitol Hill à avoir prédit que les assistants du Congrès seraient confrontés à une future vague d’émeutiers.

Un autre membre du personnel anonyme a déclaré: « Les gens qui travaillent ici savent que la prochaine fois que la merde tombe, c’est chacun pour soi. »

Cette personne a déclaré que l’année dernière, des membres du personnel « ont été mis à sécher » pendant l’émeute.

Un membre du personnel qui a été nommé, président de l’Association du personnel du Congrès du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord Diala Qassem, a déclaré qu’elle ne se sentait plus en sécurité lorsqu’elle travaillait.

« Tout sentiment de sécurité ou de sûreté que nous avions sur notre lieu de travail a disparu », a déclaré Qasem. « Un an plus tard, beaucoup d’entre nous sont toujours aux prises avec cette douleur. »

