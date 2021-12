Hill : Je ne vois pas vraiment ce que Verstappen a fait de mal

Alors que les commissaires de course de la FIA ont giflé Max Verstappen de deux pénalités lors d’un premier Grand Prix d’Arabie saoudite fascinant mais chaotique, le champion du monde de Formule 1 Damon Hill pense que le pilote Red Bull n’a rien fait de mal.

La course sur le tout nouveau et très intimidant circuit de la corniche de Jeddah a été semée de controverses, déclenchée par le grave accident de Mick Schumacher au virage 22 qui a déclenché une voiture de sécurité puis un drapeau rouge alors que les commissaires nettoyaient l’épave.

Ce qui a suivi a été un pandémonium, deux autres accidents – Sergio Perez et Nikita Mazepin – mettant fin à ce relais rapidement et, notamment, exposant un Verstappen super agressif prêt à tout pour devancer son rival pour le titre.

Le point le plus controversé a sans doute été lorsque, après avoir coupé la piste, son équipe a dit à Verstappen, sous les ordres des commissaires de course, d’autoriser «stratégiquement» Hamilton, le pilote Red Bull a pris son temps pour respecter tout en employant des «astuces» pour garder la Mercedes derrière.

Ceci, bien sûr, était dans le sillage du jeu sale de Mercedes en obligeant Valtteri Bottas à retenir Verstappen lorsque les stands se sont occupés après l’accident de Schumacher. La voiture n°77 a rampé presque jusqu’à son premier arrêt en tenant ouvertement la Red Bull.

En ce qui concerne le soi-disant «test de freinage» et les incidents menant aux pénalités, Hill a déclaré: «Il appartiendra au conducteur qui laisse passer l’autre de le faire de la manière la plus sûre possible. Mais je ne vois pas vraiment ce que Max a fait de mal.

« Il a peut-être ralenti brusquement, mais je pense que Lewis était nerveux à l’idée de le suivre », a résumé le champion du monde de F1 1996.

Ce bœuf Lewis-Max a Senna-Prost-Suzuka-1990 écrit partout

Hamilton battant Verstappen signifie que la paire est à égalité de points avant la finale de la saison du Grand Prix d’Abou Dhabi, que Max peut gagner même si lui et Lewis ne terminent pas à Yas Marina dimanche en raison de neuf victoires cette saison contre huit de son rival. .

Idéalement, celui-ci devrait être réglé sans métal plié, sur la bonne voie pour que le meilleur gagne. Mais quelle sera la probabilité ?

Après les ébats de la nuit entre Hamilton et Verstappen, Hill en déduit : « Cette course a laissé un sentiment d’amertume entre les deux pilotes. Il y a des gens qui conduisent sans aucun compromis et Max est l’une de ces personnes. Mais il est très habile.

« Lewis n’est pas intimidé mais il se méfie beaucoup de Max – et à juste titre. Si Lewis n’a pas obtenu l’information, il est fort possible qu’il ait mal compris la situation. Mais il y a eu une brusque décélération…

« Mais je pense que Lewis ne savait pas ce qui se passait. Pourquoi voudriez-vous conduire à l’arrière d’une voiture ? Mais peut-être que Lewis n’a pas tout à fait interprété la situation », a estimé Hill.

Un moment marquant du championnat 2021 👀#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/6oFiWo0JU8 – Formule 1 (@F1) 6 décembre 2021