Hill: la passe de Verstappen au premier tour sur Hamilton est nette

Un incident passé sous le radar au lendemain du GP d’Abou Dhabi 2021, les projecteurs étant braqués sur la période de la voiture de sécurité en fin de course, a été le dépassement de Max Verstappen sur Hamilton au premier tour. Damon Hill pense que c’était une passe sans faute.

Au premier tour de la course d’Abu Dhabi, et avec un meilleur départ de Hamilton depuis le poleman Verstappen, le Néerlandais a rattrapé le Britannique et a fait un geste audacieux à l’intérieur du virage 6, avec la Mercedes #44 prenant le dessus. zone de ruissellement et restant en tête, les Commissaires Sportifs n’ordonnant pas d’échange de position.

Red Bull s’y est opposé mais les commissaires ont maintenu leur décision.

Avec la façon dont la course s’est développée, l’accent a été mis sur la façon dont le directeur de course Michael Masi a géré la période de la voiture de sécurité après l’accident de Nicholas Latifi au tour 53, qui, selon Mercedes, a permis à Verstappen de remporter la victoire.

Si cette débâcle n’avait pas eu lieu, nous aurions probablement lu l’appel de Red Bull contre la décision des Stewards au premier tour.

Une fente à la Daniel Ricciardo

S’adressant au podcast F1 Nation, l’ancien champion de F1 Damon Hill a commenté cet incident, comparant à un dépassement que Daniel Ricciardo pourrait réussir, l’Australien connu pour ses freinages en profondeur et ses dépassements lointains.

Hill a déclaré: « Celui que Max a fait sur Lewis au premier tour où il a plongé à l’intérieur, a fait une longue et massive fente à la Daniel Ricciardo à des kilomètres en arrière, Lewis a permis que cela se produise mais il a peut-être pensé à être sorti par Max.

« Alors il pense ‘Crikey ! Il y va », a-t-il poursuivi. «Je vais devoir ouvrir légèrement la porte» et Max a mis ses roues là-bas à l’intérieur.

« Lewis a pris des mesures d’évitement et n’avait plus de piste avec laquelle jouer et a dû prendre la route d’évacuation.

« C’était une décision audacieuse, mais c’était une décision qui est venue à la suite d’un certain nombre de mouvements comme celui-ci, qui sont restés impunis ou ils l’ont laissé tomber, donc les pilotes ne savent pas si cela va ou non être le moyen de courir ou non », a déclaré le champion du monde 1996.

« Le doute est la chose qui nous a donné toutes ces difficultés. Cela nous a donné de l’incertitude », a déclaré Hill.

C’était un laissez-passer net néanmoins

Le joueur de 61 ans qui a remporté son seul championnat avec Williams a poursuivi: « Lewis a dû prendre des mesures d’évitement, mais en fait, vous regardez cette passe et c’était une passe nette.

« En fait, il était en tête, donc je n’ai pas compris quand Lewis est revenu en piste pourquoi il n’avait pas rendu la place parce que, dans un sens vraiment, Max avait eu la place.

« Il n’a pas pris un avantage durable sur celui-là, c’est ce qu’ils ont dit. Mais il l’a en quelque sorte fait, parce qu’il n’a pas été dépassé alors qu’en fait il l’avait été », a déclaré Hill.

Une suggestion a été soulevée au cours de la discussion, selon laquelle les zones de ruissellement en gravier aideraient à éviter de telles énigmes à l’avenir, car les conducteurs réfléchiraient à deux fois avant de prendre des mesures risquées ou d’utiliser les zones de ruissellement pour obtenir des avantages.

Hill a répondu en plaisantant: « Je vais prendre des actions dans une carrière de gravier quelque part! »