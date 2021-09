Hill: McLaren a remporté le Grand Prix d’Italie “au mérite”

Ne pensez pas un instant que Max Verstappen et Lewis Hamilton ont offert à Daniel Ricciardo la victoire du GP d’Italie, Damon Hill disant qu’il l’a remportée au « mérite ».

Après un début déroutant de sa carrière McLaren, Ricciardo de son propre aveu faisant un pas en avant suivi de deux pas en arrière, l’Australien a annoncé à Monza que les sacs de sable étaient éteints et quelle façon de les abandonner.

Qualifié deuxième sur la grille, sa première position de départ en première ligne avec McLaren, il a juré d’attaquer le poleman Max Verstappen au départ et l’a fait, le traînant jusqu’au premier virage.

Ricciardo a tenu le pilote Red Bull à distance et c’est peut-être la frustration de celui-ci qui a joué un rôle dans l’accident de Verstappen avec Lewis Hamilton.

Avec les protagonistes du titre à l’écart, McLaren a remporté un 1-2 convaincant avec Ricciardo en tête, Lando Norris.

Hill est catégorique, ce n’est pas la chute de ses rivaux au titre qui a permis à Ricciardo de remporter la victoire, c’était une « vraie victoire de course », pas un cadeau.

« Je pense qu’ils auraient probablement [still won]», a déclaré le champion du monde 1996 au podcast F1 Nation.

« N’oubliez pas qu’ils [Hamilton and Verstappen] trébuché sur eux-mêmes, ils ont tous deux eu des arrêts au stand très lents, et celui de Max était catastrophiquement lent.

« Mais ils avaient du mal à se faire une place sur les McLaren qui avaient le rythme.

«Je pense qu’ils auraient pu réussir jusqu’au bout, car à la fin, ils étaient vraiment en train de faire la course contre ce qui restait du terrain, et ils ont réussi à tenir le coup.

« Je pense sincèrement que c’était une vraie victoire en course.

“Ils étaient là au mérite, et ils ont gagné au mérite, et leur rythme était là.”

Alors que la victoire de dimanche était la première de Ricciardo depuis 2018, l’attente de McLaren avait été encore plus longue.

L’équipe de Woking est montée pour la dernière fois sur la plus haute marche du podium en 2012 alors que l’équipe n’avait pas marqué de 1-2 depuis 2010.

Hill a poursuivi: «J’étais là pour les célébrations après. De toute évidence, cela fait longtemps que McLaren n’a pas remporté de victoire, sans parler d’un 1-2.

“Voyant [the team] si heureux, ça résumait vraiment le week-end.

“Il y avait tellement d’éléments dans la course, y compris le sprint, y compris la douceur de la victoire de McLaren et l’aigreur de Mercedes et Red Bull et Max et Lewis qui s’affrontent, donc [there were] des hauts et des bas.”

Le 1-2 de McLaren a vu l’équipe de Woking reprendre la troisième place du championnat des constructeurs, 13,5 points devant Ferrari avec huit courses à disputer.

