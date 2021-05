Hill “ pas convaincu ” Hamilton a déjà aimé Monaco

Il l’a peut-être remporté trois fois, mais Damon Hill pense que Lewis Hamilton n’a jamais apprécié le Grand Prix de Monaco.

L’édition 2021 de la course a été médiocre pour le Mercedes homme car il ne s’est qualifié qu’en P7 et a terminé la course dans la même position.

Par la suite, il n’a pas tenté de cacher ce qu’il en ressentait du point de vue du plaisir.

«Je suis content que la course soit terminée car c’était la course la plus longue, elle a été si longue», a-t-il déclaré.

«Je l’ai répété maintes et maintes fois: [it] ne fait pas [matter] Dans quelle position vous êtes, cette piste n’est pas amusante à courir, ne peut pas dépasser. Bien sûr, c’est une belle victoire, mais même lorsque vous gagnez et que vous êtes loin devant, c’est aussi ennuyeux.

«Je suis sûr que pour Max, ce fut un après-midi plutôt frais pour lui. Pour moi, je vais m’éteindre. Le week-end est terminé – je ne reverrai probablement pas cette course, je pourrais peut-être regarder les moments forts pour comprendre où j’ai perdu potentiellement trois places par exemple, sinon me concentrer sur autre chose.

«Heureusement, j’ai beaucoup d’autres choses à faire, alors essayez de me tourner vers autre chose.»

Il n’a pas toujours passé un si mauvais moment dans les rues de Monte-Carlo, y goûtant la victoire à trois reprises. Seuls quatre pilotes l’ont fait de plus.

Malgré cela, Hill n’est pas sûr que le septuple champion du monde ait jamais apprécié la course.

«Les pilotes ont des« jours de congé »et je n’ai jamais été complètement convaincu que Lewis aime Monaco», a-t-il déclaré sur le podcast F1 Nation.

“Nico [Rosberg] y fait référence aussi, c’est quelque chose à propos de Monaco et nous en avons parlé, que certains pilotes prennent bien sur cette piste, ils adorent ça.

«Lando Norris, il adore conduire cette voiture, adore faire le tour de Monaco, il a fait un travail fantastique et a tiré chaque once de cette voiture, c’était génial, tout comme Max l’a fait.

«Mais avec Lewis, j’ai toujours eu l’impression qu’il n’était pas complètement heureux à Monaco. Il a dit à un moment donné qu’il conduisait trop fort la voiture.

«Quand vous ne l’entendez jamais parler de sa performance en termes aussi basiques – c’est presque comme une erreur de recrue – vous pensez que Nikita Mazepin sur-conduit la voiture à la minute, pas Lewis Hamilton.

«Le premier jour, il en fait presque toujours trop, il conduit assez en lambeaux le premier jour – ce serait donc le jeudi. Mais il n’a jamais eu ce flux, je ne pense pas, ce week-end, et il a réussi à s’en remettre.

