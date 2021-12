Hill: Russell n’est pas sage d’essayer de faire tomber Hamilton

La dynamique attendue entre Lewis Hamilton et George Russell chez Mercedes l’année prochaine est l’un des principaux sujets de discussion avant la saison 2022 de Formule 1 ; Damon Hill donne son avis.

Mercedes aura une équipe de pilotes entièrement britanniques l’année prochaine, avec la future star George Russell remplaçant Valtteri Bottas, après cinq ans que le Finlandais a passé à jouer l’ailier et le deuxième violon de l’as de l’équipe Lewis Hamilton, et tout le monde se demande comment le jeune nouveau va agir dans son nouvelle équipe et autour de son coéquipier très décoré.

La simple pensée d’avoir Russell aux côtés de Hamilton chez Mercedes ramène inévitablement des souvenirs de McLaren en 2007, lorsque la recrue Hamilton a rejoint le champion du monde de F1 en titre de l’époque Fernando Alonso. Ce partenariat ne s’est pas bien passé et a été de courte durée avec Alonso quittant l’équipe après un an, car Hamilton a contesté son statut au sein de McLaren.

Russell défiera-t-il Hamilton ?

Damon Hill, le champion du monde de F1 1996, a donné son point de vue à ce sujet à Express Sport, déclarant qu’il y a toutes les chances que Russell veuille « faire tomber » Hamilton, ce qui n’est peut-être pas sage.

« Je pense que ça va être génial à regarder », a commencé Hill. « Je suis sûr que Lewis voudra encourager George. Je ne vois pas que ça tourne mal.

«Je pense que Lewis reconnaît que son temps dans le sport est plus court que celui de George, donc il voudra jouer son rôle en lui donnant une longueur d’avance – pas qu’il en ait besoin, probablement.

Hill pense que beaucoup de choses dépendront de l’approche de Russell : « Cela dépend de George et de la façon dont il l’aborde, je pense. Vous pouvez entrer dans ces situations et penser : « D’accord, c’est l’ennemi là-bas et je suis là pour leur faire tomber des points ».

« Ce n’est peut-être pas la chose la plus sage à faire avec Lewis, je ne pense pas », a-t-il averti.

Néanmoins, le pilote de F1 devenu expert est très intrigué par la gamme de pilotes 2022 de Mercedes : « C’est quelque chose à vraiment espérer l’année prochaine.

« Je serai aussi excité que n’importe qui de voir ce qui va se passer », a-t-il conclu.