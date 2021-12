Hill : Wolff et Horner aiment regarder Britain’s Got Talent

Damon Hill a comparé la querelle hors piste entre le patron de Red Bull Christian Horner et son rival en titre Toto Wolff, chez Mercedes, à regarder Britain’s Got Talent, la mettant sur le compte de la pression de l’épique Championnat du monde de Formule 1 2021.

Horner et Wolff se sont engagés dans une guerre des mots tout au long de la campagne, s’intensifiant à mesure que la saison atteint son apogée. Nous les avons même surnommés #SpiceBoy et #CryWolff !

Le duo a été interviewé le week-end dernier avant le Grand Prix du Qatar, lors d’une conférence de presse qui restera comme l’une des classiques.

Sur fond d’innombrables barbes dirigées les unes contre les autres, ils ne sont d’accord que sur une chose : il n’y aura pas d’échange de cartes de Noël en cette période des fêtes.

Avant le premier Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end, la 21e manche d’une saison épuisante de 22 manches, le champion du monde 1996 Hill a pesé sur le combat verbal qui a fait la une des journaux entre les chefs d’équipe en lice pour le titre.

Avec Horner dans le coin de Max Verstappen, l’as néerlandais en quête de son premier titre en F1, Wolff fait de même pour Lewis Hamilton. Le chevalier britannique en quête d’un huitième titre de champion du monde de F1 sans précédent.

Il se trouve à huit points de Max en première position, avec seulement Djeddah inconnu et Abu Dhabi familier à parcourir.

Interrogé sur l’origine de la querelle, Hill a déclaré à l’agence de presse PA : « Il y a définitivement de la pression et de l’anxiété. Il devient si proche et si serré.

« Tout ce travail acharné et il a dû y avoir des moments cette saison où [Red Bull] pensa ‘c’est faisable’ et quand on voit l’écart se réduire, je ne dirais pas que ça crée la panique dans les rangs mais ça doit être épuisant. Le stress commence donc à apparaître et la tension entre les deux chefs d’équipe était quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant.

«Cela a généralement eu lieu, probablement lors d’appels téléphoniques et dans le bureau de Bernie il y a des années ou quelque chose du genre. Mais le montrer comme ça lors de la conférence de presse était une nouveauté où c’était un peu comme regarder Britain’s Got Talent, n’est-ce pas ?

« Il s’agit de rechercher publiquement les points faibles et les points faibles de la personnalité des gens et c’était légèrement inconfortable à regarder, mais je suppose que c’est compréhensible », a estimé Hill.

Comme tous les fans de F1, lui aussi savoure la lutte pour le titre entre les deux équipes, à la fin d’une époque totalement dominée par Mercedes ainsi que la lutte sans merci entre les deux meilleurs pilotes de cette époque, sinon de tous les temps. .

Pesant sur le Real Deal Duel, Hill a déclaré: « C’est vraiment le moment du boom pour la F1. Après l’arrivée de la nouvelle direction, il y avait des doutes quant à savoir s’ils comprenaient complètement la F1, mais je pense qu’ils ont montré qu’ils comprenaient quelque chose.

«Cela a été une excellente saison, nous n’avons pas eu une saison comme celle-ci depuis très longtemps dans la différence de points entre les équipes au cours des 10 dernières années.

«C’est vraiment serré et je ne me souviens pas d’une saison où les prétendants au titre ont mené puis été derrière et ils ont encore mené et puis été si souvent derrière – y a-t-il une autre saison où il a changé de tête autant de fois ? Je ne peux pas penser à un.

« Peut-être qu’il y a un autre échange à faire ! » ajouta Hill.