Hillary a posé QUATRE questions sérieuses à Trump sur la Russie… auxquelles il n’a toujours pas répondu ⋆ .

“Russie, Russie, Russie.”

Tout le monde en dehors de la secte MAGA n’a pas pu s’empêcher de remarquer qu’au moment où Trump est devenu président, toutes les discussions sur le fait que la Russie était un adversaire ont pris fin. Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai. L’une des toutes premières choses que Trump a essayé de faire en tant que président (au cours du premier mois) a été d’annuler les sanctions imposées à la Russie par l’administration Obama pour avoir envahi l’Ukraine et s’être ingérée dans nos élections. Il semblait que Trump allait réussir à annuler ces sanctions, et le Sénat les a donc codifiées dans la loi sur une base très bipartite.

En effet, à l’époque, avant que Trump ne devienne le leader de la secte qu’il est aujourd’hui, le républicain Mike Crapo a déclaré (à propos du projet de loi sur les sanctions russes) :

« Les Américains sont préoccupés par le comportement de la Russie en Ukraine et en Syrie et ils sont préoccupés par l’augmentation des cyber-intrusions en Russie. Beaucoup d’entre nous des deux côtés de l’allée estiment que les États-Unis doivent être beaucoup plus forts dans leur réponse à la Russie. “

Essayez d’imaginer un républicain disant cela aujourd’hui.

Augmentation des cyber-intrusions, hein ? C’est drôle que Crapo en parle (en 2017), étant donné que les Russes s’en sont tirés avec le plus grand piratage d’ordinateurs du gouvernement américain de l’histoire juste au moment où les élections de 2020 se terminaient l’année dernière, et Trump n’arrêtait pas de parler de ses 75 millions de voix, comme si c’était une preuve sûre, il a rencontré son numéro, pour une victoire. (Nous avons toujours trouvé étrange qu’il se concentre sur 75 millions, comme si c’était un objectif préétabli ou quelque chose du genre).

Hillary a toujours eu une longueur d’avance. Elle est plus intelligente que le génie moyen. En 2016, elle voulait des réponses sur la Russie et, très franchement, nous pensons que plus de cinq ans ont été suffisants pour obtenir des réponses, d’autant plus que les enquêtes commencent à démarrer, à commencer par l’enquête du 6 janvier :

Citation à comparaître bientôt stupide https://t.co/4gXvMb3mCB – Peggy Kraft (@PeggyKraft1) 24 septembre 2021

Je vous ai trompé, ils ne sont pas « formulés comme des questions », ils sont formulés comme des faits. La vraie question est « pourquoi » ? La relation n’a jamais été suffisamment étudiée. Mueller a admis qu’il n’avait pas la capacité de trouver de vraies réponses à cause de tous les mensonges, en outre, Mueller n’était pas autorisé à examiner les relations financières de Trump, qui englobent tout dans la vie de Trump. Roger Stone aurait pu être la seule personne qui aurait pu répondre à de nombreuses questions d’Hillary, c’est pourquoi Trump a dû lui pardonner à la fin de son mandat.

Hillary a encore des questions. Nous avons encore des questions. Aucune de ces questions n’a reçu de réponse, et ces questions ont été posées avant que Jared ne soit surpris en train d’essayer d’installer un backchannel en Russie en 2017. Nous n’avons jamais eu de réponses. On se demande si l’histoire le fera jamais.

