Hillary Clinton a donné une « masterclass dans l’illusion » avec une lecture émotionnelle du « discours de victoire » de 2016 : Devine

L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton est devenue émue en lisant ce qu’elle a dit être son discours de victoire si le magnat de Manhattan de l’époque, Donald Trump, ne l’avait pas battue lors de l’élection présidentielle de 2016.

Mercredi « Hannity », l’écrivain du New York Post Miranda Devine a qualifié l’adresse, donnée dans le cadre d’une série éducative MasterClass, de « masterclass sur l’apitoiement sur soi et l’illusion », tandis que l’analyste juridique de Fox News, Gregg Jarrett, a affirmé qu’elle exhibait une « personnalité narcissique ». désordre. »

« Je rêve d’aller vers elle [Clinton’s mother] et s’asseyant à côté d’elle, la prenant dans mes bras, et disant ‘regardez-moi, écoutez-moi. Tu vas survivre. Vous aurez une bonne famille tout seul. Et trois enfants. Et aussi difficile que cela puisse être à imaginer, votre fille grandira et deviendra présidente des États-Unis. « », a lu Clinton, dans un segment présenté sur un programme de diffusion par câble – s’étouffant tout du long.

L’animateur Sean Hannity a déclaré à Devine que Clinton avait été arnaqué sur Twitter par un commentateur sarcastique affirmant que la prochaine MasterClass impliquerait des instructions sur « comment essuyer un serveur de messagerie avec un chiffon » ou sur « éviter le Wisconsin » [and] payer la Russie pour qu’elle se mêle de nos élections. »

Hillary Clinton (Dossier – AP) (AP)

« Je veux dire, c’est assez hilarant », a répondu Devine. « Ce qui est le plus hilarant, c’est qu’elle a présenté cela comme une sorte de masterclass que les gens sont censés payer – et cela ressemble juste à une masterclass d’apitoiement sur soi et d’illusion », a-t-elle ajouté.

« Ou peut-être que c’est une masterclass sur la façon de perdre une élection. Ce discours est juste choquant, et vous devez remarquer qu’elle est très émue par cette perte d’il y a cinq ans, mais elle n’était pas aussi émotive – elle était assez insensible , en fait – quand elle témoignait à propos de Benghazi. »

Devine a déclaré qu’étant donné son témoignage au Congrès sur l’attaque de Benghazi, les larmes de Clinton lors de son allocution « me laissent froid » – ajoutant que la personne moyenne devenant émotive, sinon, le chroniqueur ressentirait de la sympathie pour eux.

Jarrett a ajouté plus tard que Clinton pourrait également « enseigner une classe de maître sur l’ignorance ».

Donald Trump s’exprime lors d’un débat présidentiel en 2016 avec Hillary Clinton.

« J’ai eu la malchance de regarder tout [the speech] », a-t-il dit à Hannity. « C’était pathétique et embarrassant. Et en fait nauséabond. Je n’arrêtais pas de penser : « Quel genre de personne fait ça ? » »

« Eh bien, une personne qui aspire à la pertinence, bien sûr, mais une personne aigrie qui refuse d’accepter la responsabilité personnelle de son propre échec. Elle a perdu parce qu’elle a mené une campagne hideuse avec des politiques impopulaires et est apparue comme antipathique, et pourtant elle est obsédé par le fait de blâmer les autres. »

« Elle a écrit un livre entier blâmant tout le monde sauf elle-même », a ajouté Jarrett. « Les gens comme ça ne supportent pas la défaite [or] critique. Elle semble être un cas classique de trouble de la personnalité narcissique, ce sentiment de droit exagéré, un sentiment exagéré d’importance personnelle et aucun sentiment de conscience de soi, mais en plus, comme vous le faites remarquer, le scandale et la malversation l’ont suivie partout. elle va. »

« Elle s’en fichait des Américains assassinés à Benghazi. Elle a dit quelle différence cela faisait ? Elle a diffusé un canular russe et a menti à ce sujet », a conclu Jarrett.