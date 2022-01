Hillary Clinton a obtenu gain de cause contre davantage d’efforts républicains devant la Cour d’appel fédérale

Dans une décision unanime, un panel de la cour d’appel fédérale a annulé une ordonnance d’un tribunal inférieur qui obligerait Hillary Clinton à faire une déposition sur son compte de messagerie privé et son utilisation du serveur pendant son mandat de secrétaire d’État.

La Cour d’appel du circuit de DC a décidé 3-0 que Judicial Watch, un groupe conservateur, n’avait pas le droit de destituer Clinton dans le cadre d’un procès vieux de 8 ans visant à obtenir des enregistrements de ses e-mails.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Les e-mails en question contenaient les détails de ce que la conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, a déclaré en 2012 sur les événements entourant l’attaque meurtrière de Benghazi.

En mars de cette année, le juge du tribunal de district américain Royce Lamberth a décidé que Clinton devait siéger pour une déposition. Lamberth était une personne nommée par Ronald Reagan et s’est mêlé à l’administration Clinton dans le passé.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Mais cette récente ordonnance du tribunal a déclaré que l’ordonnance de Lamberth était un « abus de pouvoir discrétionnaire évident ».

Le juge du circuit DC, Robert Wilkins, a déclaré ceci :

« La secrétaire Clinton… a fourni onze heures de témoignage public devant le comité spécial de la Chambre et a répondu à d’innombrables demandes de renseignements des médias sur la question. Ces faits soulignent à la fois l’irrégularité de l’ordonnance du tribunal de district et l’opportunité de tourner la page sur la question.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Wilkins a déclaré que les sujets suggérés pour la déposition de Clinton étaient « complètement atténués par rapport à toute question pertinente dans cette affaire ».

Wilkins, nommé par Obama, s’est joint à Nina Pillard, nommé par Obama, et Thomas Griffith, nommé par George W. Bush, pour rédiger un avis de 25 pages sur la décision.

Le président de Judicial Watch, Tom Fitton, a déclaré : « Nous sommes déçus par la décision et envisageons nos options. »

L’avocat de longue date de Clinton, David Kendall, a simplement déclaré : « L’opinion de la Cour parle d’elle-même.

Clinton a utilisé une messagerie et un serveur privés pour les messages professionnels et personnels pendant son mandat au sein du cabinet d’Obama, ce qui a conduit à une énorme controverse qui a finalement eu un impact sur sa candidature à la présidence en 2016.

Clinton a déclaré dans le passé, à la fois en réponse à des questions de presse et dans des déclarations sous serment, qu’elle gardait le courrier électronique et le serveur privés simplement pour des raisons de commodité et NON pour éviter la Freedom of Information Act ou d’autres exigences de divulgation.

Le FBI a enquêté sur les e-mails et interrogé Clinton et bien qu’il ait trouvé des informations classifiées, il n’a pas recommandé d’accusations criminelles.

Dans sa décision de mars, Lamberth a déclaré que l’enquête du FBI et les représentations du département d’État n’étaient pas suffisamment approfondies.

Lamberth a déclaré : « Affirmer que la Cour dispose désormais de suffisamment d’informations pour déterminer si l’État a mené une perquisition adéquate est absurde.

Clinton a remis environ 55 000 pages d’e-mails au département d’État pour répondre à sa demande de restitution des enregistrements d’e-mails, mais Trump et d’autres critiques ont déclaré qu’une enquête plus approfondie était nécessaire.

Au cours de l’année 2016, les messages renvoyés par Clinton ont été publiés sous FOIA depuis lors, le FBI a continué à publier des messages. Lamberth a répondu à cela en disant: « Même des années après l’enquête du FBI, le lent filet de nouveaux e-mails n’a pas encore été expliqué. »

Lamberth avait une série de questions auxquelles il voulait que Clinton réponde :

« Comment en est-elle arrivée à croire que les e-mails de son serveur privé seraient préservés par les processus normaux du Département d’État pour la conservation des e-mails ? Qui lui a dit ça – si quelqu’un – et quand ?

A-t-elle réalisé que l’État donnait une réponse « pas d’enregistrement » aux demandes de la FOIA pour ses e-mails ? Si tel est le cas, soupçonnait-elle qu’elle avait l’obligation de divulguer l’existence de son serveur privé aux personnes de l’État traitant les demandes FOIA ?

… Et pourquoi pensait-elle que l’utilisation d’un serveur privé pour mener les affaires du Département d’État était autorisée par la loi en premier lieu ? »

En mars, Lamberth a également ordonné que l’ancienne chef de cabinet de Clinton au département d’État, Cheryl Mills, siège pour une déposition.

Citant des raisons techniques, le panel du circuit DC a refusé de bloquer le dépôt de Mills dans sa décision.

Le succès d’Hillary Clinton contre davantage d’efforts républicains devant la Cour d’appel fédérale est apparu pour la première fois sur TPL News.

