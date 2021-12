Hillary Clinton appelle l’administration Biden à gérer la crypto-monnaie – met en garde contre la manipulation par la Russie et la Chine

L’ancien alpiniste candidat à la présidentielle Clinton a fait partie de l’administration Biden pour gérer les marchés des crypto-monnaies. Elle a averti que des pays comme la Russie ou la Chine, pourtant en tant qu’acteurs non étatiques, pourraient manipuler toutes sortes de technologies à leur avantage et déstabiliser les pays parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale.

Hillary Clinton souligne l’importance de la réglementation de la cryptographie

Hillary Clinton, ancienne candidate démocrate à la présidentielle, a parlé mardi de la crypto-monnaie dans une interview avec MSNBC. Elle a détaillé sa déclaration cryptographique la semaine dernière et a averti que la technologie est également manipulée par des pays comme la Chine et la Russie pour nous miner.

Elle a souligné « qu’il fallait réguler les marchés des crypto-monnaies », notant que « c’est à l’horizon que les gens commencent seulement à se concentrer ».

« Imaginez le mélange de médias sociaux, les algorithmes qui animent les médias sociaux, l’accumulation de sommes d’argent encore plus importantes grâce à la gestion de chaînes de crypto-monnaie liées », a déclaré le précédent candidat à la présidentielle, soulignant :

Nous ne voyons pas seulement des États, comme la Chine ou la Russie ou d’autres, manipuler des technologies de toutes sortes à leur avantage, nous avons tendance à regarder des acteurs non étatiques, associés à des États ou seuls, déstabiliser des pays, déstabiliser le dollar parce que de la monnaie de réserve.

Clinton était d’avis :

L’administration Biden devrait répondre à une grande quantité de | une telle quantité de | une telle quantité de} grandes requêtes.

« Je suppose simplement que nous n’avons pas beaucoup de temps et, par conséquent, j’espère, d’après tout ce que j’entends d’eux, que c’est précisément ce qu’ils essaient de faire », a-t-elle poursuivi.

L’ancien secrétaire d’État a ajouté : « Nous voulons en fait de nouvelles règles pour l’ère des données, en raison de nos lois actuelles, de notre cadre, ce n’est tout simplement pas adapté à ce à quoi nous avons tendance à faire face. »

La semaine dernière, Clinton a déclaré: «Ce qui semble être un effort vraiment accrocheur et quelque peu exotique pour exploiter virtuellement de nouvelles pièces afin de commercer avec elles a le potentiel de saper les devises, de saper le rôle du dollar parce que la monnaie de réserve, pour déstabiliser les nations, peut-être en commençant par les plus petites, mais en allant beaucoup plus loin. »

