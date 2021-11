Hillary Clinton dit que les crypto-monnaies pourraient saper le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’ancienne candidate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a parlé des crypto-monnaies par rapport au dollar.

L’ancienne candidate démocrate américaine et ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton a lancé un avertissement sévère concernant les crypto-monnaies. Dans un discours virtuel au Bloomberg New Economy Forum, il a affirmé que la crypto pourrait saper le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale et déstabiliser les nations.

A ce propos, il a dit :

Un autre domaine auquel j’espère que les États-nations commenceront à accorder plus d’attention est le boom de la crypto-monnaie, car ce qui semble être une tentative très intéressante et exotique d’exploiter littéralement de nouvelles devises afin de les échanger a le potentiel de saper les devises, de saper le rôle du dollar comme monnaie de réserve, pour déstabiliser les nations.

Crypto déstabilisante

Le journaliste du New York Times Ben Smith résume l’intervention politique sur Twitter :

« Hillary Clinton, au #NewEconomyForum de Bloomberg, lance un avertissement concernant la crypto-monnaie : « Ce qui semble être une entreprise très intéressante et exotique … a le potentiel de saper les devises, de saper le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve, de déstabiliser les nations. » .

Hillary Clinton, au #NewEconomyForum de Bloomberg, lance un avertissement sur la crypto-monnaie : « ce qui ressemble à un effort très intéressant et exotique… a le potentiel de saper les devises, de saper le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve, de déstabiliser les nations » – Ben Smith (@benyt) 19 novembre 2021

Dans le fil Twitter, il ajoute d’autres mots de Clinton : « Il y a une nouvelle couche d’activité qui pourrait être extrêmement déstabilisante ou, entre de mauvaises mains ou dans le cadre d’alliances avec les mauvaises personnes, pourrait être une menace directe pour nombre de nos États-nations et certainement pour les marchés mondiaux des devises », a-t-il déclaré.

À ce fil, certains partisans de la crypto ont répondu avec humour, étant donné que l’acte de « déstabiliser les nations » ou de supprimer la suprématie du dollar semble plutôt approprié avec la philosophie de la crypto.

Clinton et la crypto

Comme le dit UToday, c’est la première fois que l’ancienne première dame des États-Unis exprime une critique sévère des crypto-monnaies. En septembre 2018, il a simplement confirmé qu’il ne possédait aucun Bitcoin en répondant à une série de questions rapides.

Sin embargo, en 2016 su marido, el expresidente Bill Clinton, había recibido un BTC de manos del capitalista de riesgo y empresario de la tecnología, Matthew Roszak, quien le dio el regalo al ex mandatario y después publicó en Twitter la foto del momento con la légende:

Je viens de donner à @BillClinton son premier #bitcoin – favoriser la souveraineté financière …

Selon un e-mail publié par Wikileaks en 2016, les principaux assistants de campagne présidentielle d’Hillary Clinton ont abandonné l’idée d’accepter les dons de Bitcoin parce qu’ils la jugeaient « trop libertaire ». Cependant, lors de sa campagne cette année-là, la candidate a exprimé son soutien à Blockchain.

