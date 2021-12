Hillary Clinton fait une autre prédiction désastreuse et malheureusement ses prédictions se réalisent toujours

Certains d’entre nous ont eu assez raison, assez fréquemment, pour devenir odieusement suffisants et l’admettre. Certains d’entre nous, même parmi ceux ci-dessus, peuvent également admettre qu’ils se sont parfois trompés. Vraiment faux. Beaucoup d’entre nous ont ri lorsque Donald Trump est descendu de l’escalator, qui n’était que la façon la plus stupide pour une personne de participer à une course. A ri à haute voix, pas seulement « LOL », et n’a jamais pensé une minute que le GOP lui permettrait de gagner, même si les électeurs l’aimaient.

Jamais. L’argent derrière le GOP « garantirait » qu’il ne gagnerait pas, d’une manière ou d’une autre.

Et puis quand il a remporté l’investiture, nous avons pensé que le GOP venait de remettre l’élection à Hillary. Cela était particulièrement vrai après la sortie des cassettes Access Hollywood. Le GOP a parlé de le larguer et d’exécuter Pence. Deux jours plus tard, lors d’un débat, Trump a dit les lignes, « parce que vous seriez en prison ». Le GOP n’a jamais parlé de le remplacer à nouveau.

Chaque sondage a montré que Clinton avait 2-3 points d’avance en toute sécurité. Certains d’entre nous ne se sont jamais inquiétés. Clinton a « gagné » de 2 à 3 points de pourcentage. Elle vient de perdre dans certaines zones critiques dans des états critiques.

Étrangement, cependant, Hillary savait qu’elle pouvait perdre et alors qu’elle faisait campagne, elle a prédit à quoi ressemblerait une présidence Trump, totalement incompétente, méchante, implication russe, tout ça. Toutes ses prédictions se sont réalisées.

Certains d’entre nous doutent que Trump se présente réellement en 2024 parce qu’il aurait peur de perdre tellement que cela l’empêcherait d’entrer. Et pourtant, les républicains ont fait un travail remarquable pour le réparer de telle sorte qu’il pourrait être presque impossible pour Trump de perdre (Merci Manchin et Sinema !). Nous avons encore nos doutes. Mais alors que nous nous sommes trompés à propos de Trump à chaque tournant, Hillary a eu raison et maintenant…

Ouais. Elle a toujours eu raison et ça nous fait peur aux vivants.

