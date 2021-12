Hillary Clinton prend d’être triste et pathétique à un nouveau niveau – RedState

J’ai le regret de vous informer qu’Hillary Clinton est de retour dans l’actualité. Eh bien, au moins, elle est de retour pour un bref instant, ayant participé à l’émission TODAY ce matin.

Comme prévu, le sujet des élections de 2016 a été abordé, et ce qui a suivi a été l’une des choses les plus tristes et les plus étranges que j’aie jamais vues de la part d’un homme politique. Pour des raisons inconnues des spectateurs du monde entier, Hillary a sorti une partie de son discours de « victoire » de 2016 et l’a lu à l’antenne, luttant ainsi contre ses larmes.

Voici à quoi cela ressemblait.

Hillary Clinton devient émue en lisant son discours de victoire « aurait été » de 2016 pic.twitter.com/ClAHdVsyoD – Juif déplorable (@TrumpJew2) 8 décembre 2021

En parlant de sa mère dans le discours, je ne doute pas que l’émotion était réelle, mais la question demeure : pourquoi est-ce une chose ? Pourquoi l’émission TODAY l’interviewe-t-elle cinq ans plus tard ? Pourquoi parle-t-elle de devenir la première femme présidente alors qu’elle n’est pas devenue la première femme présidente ? Pourquoi même permettre que de tels détails personnels soient filmés ? Vraiment, pourquoi faisons-nous tout cela?

Je pense que la réponse est simple : Hillary ne peut pas renoncer à sa soif de pouvoir et de notoriété, et il y a quelque chose de vraiment pathétique là-dedans.

Ici, nous avons une femme qui a plus d’argent qu’elle ne pourra jamais en dépenser. Elle est toujours mariée, du moins en apparence. Elle a une fille et plusieurs petits-enfants. Elle vit dans un manoir et pourrait vivre sur une île privée si elle le voulait. Les gens normaux travaillent toute leur vie et ne vivent jamais un jour comme elle. De plus, elle a accumulé tout cela en étant une personnalité publique et en prononçant des discours de 30 minutes, n’ayant pratiquement pas à lever le petit doigt pour devenir riche.

Compte tenu de tous ces facteurs, pourquoi continuer à dire à tout le monde qu’elle n’a pas réussi à faire une seule chose dans la vie. Sommes-nous censés avoir pitié d’elle parce qu’elle n’est devenue fabuleusement riche que sur le dos des contribuables ? Encore une fois, je comprends l’émotion impliquant sa mère dans le discours, mais à un moment donné, sa fête de pitié constante devient tout simplement obscène. Hillary a touché à la loterie dans la vie par rapport à la plupart des gens. Elle devrait agir comme ça au lieu de paraître si ingrate.

Bref, Hillary Clinton n’a pas été élue présidente et elle ne sera jamais élue présidente. Il est grand temps qu’elle accepte cette réalité et reconnaisse qu’elle a encore bien plus que la plupart. Maintenir cet acte de « se sentir désolé pour moi » est insultant à ce stade. Je suis désolé pour la mère célibataire qui n’arrive pas à joindre les deux bouts. Je suis désolé pour l’homme avec trois enfants qui vient d’être licencié. Je ne suis pas désolé pour un corrompu qui est devenu très riche mais qui a été à juste titre privé d’être président des États-Unis.