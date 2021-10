Hillary Clinton rend visite à son mari Bill Clinton à l’hôpital

Hillary Clinton est l’épouse dévouée et solidaire qu’elle est connue pour être alors que l’ancien président Bill Clinton se remet d’une infection dans un hôpital californien. La nouvelle a éclaté que Bill avait été emmené à l’hôpital le mardi 12 octobre après avoir reçu un diagnostic d’infection des voies urinaires. L’infection s’est propagée dans sa circulation sanguine, provoquant une maladie connue sous le nom de sepsis. La septicémie peut être mortelle, mais les représentants et les médecins de Bill promettent qu’il reçoit les meilleurs soins.

Les médecins de Bill, le Dr Alpesh Amin et le Dr Lisa Bardack, disent qu’il a été transporté à l’hôpital pour une surveillance étroite. Il a également reçu des antibiotiques et des liquides pour aider à éliminer l’infection. « Il reste à l’hôpital pour une surveillance continue », ont déclaré les médecins, ajoutant que Clinton « réagit bien aux antibiotiques ». Son équipe de médecins californiens est en « communication constante » avec son équipe médicale basée à New York, qui comprend son cardiologue de confiance. « Nous espérons l’avoir bientôt à la maison », ont-ils déclaré.

People Magazine rapporte que des photos et une vidéo de l’ancienne première dame la montrent sortant du centre médical UCI tard le jeudi 14 octobre, après une visite avec son mari. Elle est de retour à l’hôpital avec elle à partir d’aujourd’hui, le 15 octobre. Au moment de son hospitalisation, Clinton était en Californie pour affaires pour la Fondation Clinton.

L’état de santé de l’homme de 75 ans s’est grandement amélioré depuis son admission à l’hôpital plus tôt cette semaine. Il s’est d’abord senti « fatigué », a déclaré une source à People. Maintenant, il est « debout, plaisantant et charmant le personnel de l’hôpital », a ajouté la source.

L’ancien président a eu plusieurs problèmes de santé majeurs au cours de la dernière décennie. En 2004, il a subi un quadruple pontage. Depuis lors, il a subi deux stents coronaires implantés en 2010. En conséquence, il a adopté un régime alimentaire en grande partie à base de plantes.

Il a parlé à CNN de son changement de mode de vie, expliquant qu’il avait fait des recherches sur des personnes qui vivent selon un régime à base de plantes se guérissent généralement elles-mêmes de leurs maux. « Je vis de haricots, de légumineuses, de légumes, de fruits », a-t-il déclaré. « Je bois un supplément de protéines tous les matins – pas de produits laitiers – je bois du lait d’amande mélangé avec des fruits et une poudre de protéines pour que je reçoive les protéines du jour quand je commence la journée… Je l’ai fait parce qu’après avoir eu ce stent J’ai réalisé que même s’il arrive assez souvent qu’après avoir subi des pontages, vous perdez les veines parce qu’elles sont plus fines et plus faibles que les artères, la vérité est qu’elles se bouchent, ce qui signifie que le cholestérol provoquait toujours une accumulation dans mon veine qui faisait partie de mon pontage. »