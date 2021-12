Hillary Clinton révèle le discours de victoire qu’elle avait prévu de prononcer en 2016

Hillary Clinton tire le rideau cinq ans après avoir perdu l’élection présidentielle de 2016, révélant pour la première fois ce qu’elle comptait dire au pays si elle avait battu Donald Trump.

Clinton, 74 ans, a partagé mercredi un extrait de son discours de victoire à la Maison Blanche prévu en novembre 2016 sur « Today » de NBC avant sa sortie complète jeudi sur la plateforme de streaming MasterClass.

« Je n’ai jamais partagé cela avec qui que ce soit », a déclaré Clinton à propos du discours qu’elle avait l’intention de prononcer à New York le 8 novembre 2016. « Je n’ai jamais lu cela à haute voix. Mais cela aide à résumer qui je suis, ce en quoi je crois et quels étaient mes espoirs pour le genre de pays que je veux pour mes petits-enfants et que je veux pour le monde.

Clinton a alors commencé à réciter son prétendu discours à ses « compatriotes américains ».

« Nos valeurs perdurent, notre démocratie est solide et notre devise reste : E pluribus unum. Sur beaucoup, un », a déclaré l’ancienne première dame. « Nous ne serons pas définis uniquement par nos différences. Nous ne serons pas un pays « nous contre eux ». Le rêve américain est assez grand pour tout le monde.

Hillary Clinton a déclaré « Aujourd’hui » qu’elle n’avait pas préparé de discours de concession avant la nuit des élections.. via .

Clinton avait alors prévu de citer la « campagne longue et difficile » qu’elle a subie tout en affirmant que les électeurs avaient été chargés de choisir entre « deux visions très différentes » pour le pays.

« Fondamentalement, cette élection nous a mis au défi de décider ce que signifie être un Américain au 21e siècle », a poursuivi Clinton. « Et en recherchant l’unité, la décence et ce que le président Lincoln a appelé » les meilleurs anges de notre nature « , nous avons relevé ce défi. »

L’ancienne secrétaire d’État a ensuite modifié le récit de son discours tout en restant sur le thème de l’unité pour aborder l’importance de devenir la première femme présidente de l’histoire des États-Unis.

« Aujourd’hui, avec vos enfants sur vos épaules, vos voisins à vos côtés, vos amis anciens et nouveaux ne faisant qu’un, vous avez renouvelé votre démocratie », a déclaré Clinton. « Et à cause de l’honneur que tu m’as fait, tu as changé son visage pour toujours. »

La victoire de Donald Trump en 2016 a sidéré la campagne Clinton.. via .

Clinton avait l’intention de dire qu’elle avait rencontré des femmes au cours de la campagne acharnée qui sont nées avant d’obtenir le droit de vote en 1920.

« Ils attendent ce soir depuis cent ans », a-t-elle poursuivi. « J’ai rencontré des petits garçons et des petites filles qui ne comprenaient pas pourquoi une femme n’avait jamais été présidente auparavant. Maintenant, ils savent, et le monde sait, qu’en Amérique, chaque garçon et chaque fille peut grandir et réaliser tout ce dont il rêve, même le président des États-Unis.

Mais cette grande ambition ne s’est pas concrétisée pour Clinton, qui a perdu les élections contre Trump par 74 voix électorales malgré 2,8 millions de voix supplémentaires.

Clinton est devenue émue à un moment donné en se souvenant de sa mère, Dorothy Howell Rodham, décédée en 2011. Elle avait été abandonnée lorsqu’elle était enfant par ses parents, qui l’ont mise dans un train pour la Californie alors qu’elle n’avait que 8 ans.

Clinton a déclaré qu’elle souhaitait que sa mère soit encore en vie pour partager la joie débridée de remporter la Maison Blanche.

« Je pense à ma mère tous les jours », a déclaré Clinton alors que sa voix commençait à se fissurer. « Parfois, je pense à elle dans ce train. J’aimerais pouvoir marcher dans l’allée.

Le discours de victoire de Clinton mentionnait l’importance qu’elle avait de devenir la première femme présidente de l’histoire des États-Unis.NBC

Clinton a déclaré qu’elle rêvait de partager ce qui aurait été sa victoire historique avec sa mère, imaginant lui dire qu’elle a grandi pour devenir la première femme présidente des États-Unis.

« Je suis sûr de cela comme de tout ce que j’ai jamais connu : l’Amérique est le plus grand pays du monde », a conclu Clinton. «Et à partir de ce soir, ensemble, nous rendrons l’Amérique encore plus grande qu’elle ne l’a jamais été pour chacun d’entre nous. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l’Amérique.

Clinton a déclaré à Willie Geist de NBC qu’elle n’avait pas préparé de discours de concession avant la nuit des élections malgré « beaucoup de bosses » au cours des derniers jours de la campagne. Son interview complète sur NBC devrait être diffusée dimanche.