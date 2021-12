Hillary Clinton supplie les démocrates de la considérer comme une alternative à Biden : Devine

Miranda Devine a déclaré jeudi qu’Hillary Clinton suppliait les démocrates de la considérer à nouveau avec sa « masterclass en soi–pitié et illusion » après avoir lu en larmes ce qu’était son prétendu discours de victoire si Donald Trump ne l’avait pas battue à l’élection présidentielle de 2016.

HILLARY CLINTON TEARS UP LECTURE SERAIT 2016 ‘VICTORY DISCOURS’

MIRANDA DEVINE: « Je pense que cela vous en dit plus sur l’état du Parti démocrate que sur la pauvre Amérique, qu’ils envisagent même Hillary Clinton, qu’elle n’est pas seulement moquée à l’école pour avoir levé la tête au-dessus du parapet, d’avoir si désespérément et si manifestement la main levée et de dire « prends-moi, prends-moi ! » discours de victoire non prononcé puis pleuré à la fin sans vraies larmes, c’était elle suppliant le peuple américain et suppliant le Parti démocrate de la considérer comme une alternative à Joe Biden, car après tout, elle est plus jeune que lui.

« Ça va être un cauchemar. Et vraiment, le sous-texte est que seule Hillary Clinton, qui a été si étroitement trompée de victoire contre Donald Trump en 2016, elle seule peut sauver l’Amérique. Et c’est son shtick. Elle ne s’arrêtera pas – elle le fera jusqu’à son dernier souffle, elle veut se justifier. »

