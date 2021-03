Hillary Scott de Lady A est la nouvelle animatrice de Country Faith d’Apple Music Country

Dame AHillary Scott a succédé à Chrissy Metz en tant que nouvelle animatrice de l’émission Country Faith d’Apple Music. Sa première édition du programme bimensuel de deux heures diffusé le dimanche (28), avec des chansons, des invités spéciaux et des histoires personnelles qui inspirent le chanteur country et l’auteur-compositeur, musicalement et spirituellement.

«J’étais tellement excité d’être invité à animer Country Faith Radio cette saison», dit Scott. «J’ai hâte d’accueillir certains de mes chers amis pour rattraper leur retard sur la vie et ce qui est le plus important pour nous. J’ai également hâte de partager des chansons qui m’ont vraiment marqué, qui m’ont aidé à traverser des moments difficiles et qui nous aident vraiment à nous rappeler à quel point nous sommes tous connectés. «

‘Foi, famille et communauté’

Apple Music dit que la série «célébrera la relation partagée entre les communautés chrétiennes et gospel comme [Scott] aborde les thèmes de la foi, de la famille et de la communauté avec des invités spéciaux. Country Faith est disponible pour diffuser gratuitement tous les deux dimanches à 10h CST. Il est également disponible à tout moment, sur demande, sur Apple Music Country.

En 2016, lors d’une pause d’enregistrement avec Lady A, la star sort l’album Love Remains, avec Hillary Scott & the Scott Family. Il a atteint le n ° 1 du palmarès des meilleurs albums chrétiens de Billboard, le n ° 2 des meilleurs albums country et le n ° 7 du Billboard 200.

Ce projet mettait en vedette le père d’Hillary, Lang Scott, sa sœur Rylee Scott et sa mère et sa collègue chanteuse country Linda Davis. L’album a remporté le Grammy du meilleur album de musique chrétienne contemporaine lors de la 59e cérémonie annuelle des Grammy Awards, tandis que son morceau «Thy Will» a remporté le prix de la meilleure performance / chanson de musique chrétienne contemporaine.

Pendant ce temps, Lady A connaît un nouveau succès à la radio country avec leur dernier single «Like A Lady», que Scott a co-écrit avec Dave Barnes, Michelle Buzz, Martin Johnson et Brandon Paddock. La chanson grimpe 42-39 dans sa troisième semaine sur le palmarès Country Airplay de Billboard.

Écoutez le meilleur de Lady A sur Apple Music et Spotify.