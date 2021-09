Hilux T1, le nouveau pari de Toyota pour le Dakar

23/09/2021 à 12:24 CEST

Après qu’Audi ait terminé les premiers essais dans les dunes du nouveau RS Q e-tron piloté par Carlos Sainz, Peterhansel et Ekstrom lors de la prochaine édition du Rallye Dakar, ses concurrents directs ne sont pas loin derrière. Prodrive continue de peaufiner le BRX Hunter T1 + de Nani Roma et Sébastien Loeb, et maintenant Toyota a dévoilé le puissant GR DKR Hilux T1 + avec lequel Nasser Al-Attiyah cherchera sa quatrième victoire sur le Dakar,

Al-Attiyah a renouvelé pour deux ans avec Toyota, qui alignera également Giniel de Villiers, Henk Lategan et Shameer Variawa. Tous pourront oublier le « cauchemar » des crevaisons sur le parcours caillouteux de l’Arabie saoudite qui les a tant pénalisés devant les buggys lors de la dernière édition du rallye.

Les Hilux T1 + équipe des pneus plus gros (32 “) et est plus large et plus lourd que son prédécesseur. Il comportera nouveau moteur, un 3.5 V6 biturbo essence. “La voiture est clairement plus rapide et plus performante que le modèle précédent”, déclare Al-Attiyah, dans la même veine que son collègue Giniel De Villiers, vainqueur du Dakar 2009 : « Les nouveaux pneus, le débattement des suspensions et surtout l’adoption du moteur essence biturbo du Land Cruiser feront certainement une grande différence. Le moteur a une excellente réponse, et nous permet de mettre la nouvelle voiture au limite », affirme le Sud-Africain, qui a testé le nouveau Hilux dans son pays et en Namibie, avec le reste de l’« armada » de Toyota.