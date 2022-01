Himachal CM dit que seulement 2% de patients Covid dans les hôpitaux, se concentre sur l’isolement à domicile

Le ministre en chef a également demandé aux DC d’assurer la restauration appropriée des routes, de l’alimentation électrique et de l’approvisionnement en eau potable, en particulier dans les zones enneigées.



Seuls 2% des patients actifs de Covid dans l’Himachal Pradesh sont actuellement hospitalisés, tandis que les 98% restants sont en quarantaine à domicile, a déclaré lundi le ministre en chef Jai Ram Thakur.

Présidant une réunion virtuelle d’examen de Covid avec des commissaires adjoints, des surintendants de police et des médecins-chefs de Shimla, il a demandé aux officiers de renforcer le réseau d’isolement à domicile et de fournir une aide médicale immédiate à ces patients si nécessaire.

Le ministre en chef a déclaré qu’une forte augmentation avait été signalée dans les cas actifs au cours de la dernière semaine et qu’il y avait actuellement 3 076 cas actifs dans l’État. Jusqu’à 98% des patients sont en isolement à domicile, a-t-il ajouté.

Thakur a demandé aux agents de préparer des « kits d’isolement à domicile » afin qu’ils puissent être fournis aux patients sous traitement à domicile.

Ce kit comprendra Chyawanprash, Ayush Kadha, un désinfectant pour les mains et des masques faciaux, a-t-il ajouté.

Le ministre en chef a souligné la nécessité d’une meilleure coordination entre les départements d’allopathie et d’Ayush afin que les patients de Covid puissent recevoir un traitement à temps. Il a ordonné aux autorités d’augmenter les tests.

Le ministre en chef a déclaré que la campagne de vaccination pour le groupe d’âge des 15-18 ans serait achevée mercredi.

Thakur a déclaré que des dispositions appropriées pour le transport des patients de Covid doivent être prises au cas où leur état sous isolement à domicile se détériorerait.

Le ministre en chef a également demandé aux DC d’assurer la restauration appropriée des routes, de l’alimentation électrique et de l’approvisionnement en eau potable, en particulier dans les zones enneigées.

Une attention particulière doit être accordée à la restauration de toutes les routes principales et des routes menant aux établissements de santé, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il faut également veiller à ce que l’alimentation électrique, en particulier dans les établissements de santé, soit maintenue au plus tôt.

L’approvisionnement en eau potable sera également rétabli immédiatement pour faciliter la vie des populations, a-t-il ajouté.

